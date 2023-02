V kauze zakázek na opravu hřebčína v Kladrubech padly podmínky a peněžité tresty

Praha - Pražský vrchní soud v případu zmanipulovaných zakázek na opravy Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem pravomocně potrestal 12 lidí a jednu firmu - Chládek a Tintěra. Uložil jim podmíněné či peněžité tresty, podobně jako krajský soud. Oproti prvoinstančnímu verdiktu osvobodil další dvě obžalované společnosti DOP Construction a Strabag.

Nejpřísnější trest zůstal bývalému řediteli stavební firmy Cettus Vladimíru Novému. V době zakázek, v roce 2013, byl zástupcem investora a zmanipuloval výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a technický dozor. Odvolací senát mu potvrdil tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na pět let. Dostal také peněžitý trest 200.000 korun.

Bývalá zástupkyně ředitele hřebčína Simona Voňková odešla s tříletým podmíněným trestem a tehdejší generální ředitel firmy Chládek a Tintěra Petr Pejcha s podmíněným trestem v délce dva roky a devět měsíců. Další obžalovaní dostali podmíněné a peněžité tresty. Firma Chládek a Tintěra dostala peněžitý trest ve výši dva miliony korun.

Soud ponechal podobné tresty, jaké skupině vyměřil již prvoinstanční soud. Nevyhověl tak odvolání státního zástupce Adama Borguly, který žádal o přísnější potrestání. Neuznal ani odvolání obžalovaných, kteří trvali na nevině a žádali zproštění.

Podle předsedkyně odvolacího senátu Hany Navrátilové se u soudů neprokázalo, že by ceny za opravy byly výrazně nadhodnocené. Trestná činnost se tak týkala pouze výběru zakázek. "Je tak možné akceptovat postup soudu prvního stupNě, který ukládal tresty pod zákonnou sazbou," uvedla soudkyně. Od spáchání skutků podle ní navíc uplynula již dlouhá doba.

Kauza se týká přípravy a realizace zadávacího řízení v projektu Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem. Stíhání souviselo s první a druhou etapou obnovy památky. Podle obžaloby byla jednáním obžalovaných ohrožena dotace na rekonstrukci hřebčína ve výši 250 milionů korun.

V kauze čelilo obžalobě 15 lidí a šest firem - Metrostav, Metrostav Infrastructure, Strabag, DOB Construction (dříve Geosan Stavební), Cettus a Chládek a Tintěra. Prvoinstanční soud vyloučil k samostatnému projednání jednoho z mužů a tři firmy – Metrostav, Metrostav Infrastructure a Cettus, aby nemusel čekat na rozhodnutí v jiných trestních kauzách, ve kterých figurují. Následně je soud uznal vinnými, upustil ale od potrestání. Další dva muži dostali pravomocné tresty již v prosinci.

Vrchní soud se kauzou zabýval již v únoru 2021. Převážnou část případu vrátil k novému projednání. Skupině hrozily různé tresty. Podle podané obžaloby za pokus o poškození finančních zájmů EU a za přípravu dotačního podvodu mohly soudy uložit až deset let vězení, za zjednání výhody ve veřejné zakázce a pletichy až osm let a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže až pět let.