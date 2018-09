Česká Lípa - V kauze zabíjení tygrů a nelegálního obchodu s nimi zůstává ve vazbě už jen preparátor. Dva ze tří obviněných byli z vazby propuštěni, řekl dnes ČTK českolipský státní zástupce Michael Dostál. O koho konkrétně jde, říci nemohl. Z jeho vyjádření ale vyplynulo, že na svobodě je vyšetřován sedmašedesátiletý Ludvík Berousek a šestapadesátiletý Vietnamec.

Berouska a další dva muže policie před dvěma měsíci obvinila z neoprávněného nakládání s chráněnými zvířaty, za což jim hrozí vězení od šesti měsíců do pěti let. Preparátora policie navíc obvinila z krádeže. "Jde o jinou trestnou činnost, netýká se to tygrů," uvedl Dostál.

Sedmašedesátiletý Berousek podle policie choval tygry a dodával je pětatřicetiletému preparátorovi Miloši Hrozínkovi. Muž tygří těla zpracovával na masox nebo například tygří víno. Třetím obviněným je Vietnamec, jenž podle policie trestnou činnost organizoval a hotové produkty prodával, mimo jiné v pražské tržnici Sapa. Soud na všechny tři v červenci uvalil vazbu z obavy v pokračování trestné činnosti, u Vietnamce bylo i riziko, že by se mohl skrývat.

Trojici obviněných mužů policisté stíhají od poloviny července v souvislosti se třemi tygry. "Co se týče tygrů, tak tam nic nepřibylo," řekl dnes státní zástupce.

U preparátora našli policisté při domovní prohlídce v polovině července mrtvolu tygra, střeleného do oka a krku z důvodu, aby střela neporušila jeho cennou kůži. Objevili u něj také 20 těl jiných chráněných živočichů, například bobra, ledňáčka nebo poštolky. Policie při domovních prohlídkách zajistila také čtyři kůže, tygří drápy a další tygří produkty, jako jsou masox a tygří víno. Našla i sadu varných nádob a forem používaných pro výrobu produktů tradiční asijské medicíny z částí tygřích těl a přes 1,8 milionu korun v hotovosti.

Kauza je jedním z důvodů, proč chce ministerstvo zemědělství zpřísnit podmínky pro chov velkých šelem v zemi. Ministerstvo životního prostředí navíc zakázalo komerční vývoz tygrů z České republiky do zemí mimo Evropskou unii. V Česku žije podle údajů ministerstva v zájmových chovech 49 pum, 44 lvů, 34 rysů, 26 servalů, 20 tygrů, 15 ocelotů a osm levhartů.