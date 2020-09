V kauze Studénka ve čtvrtek začnou závěrečné návrhy

Ostrava - Odvolací senát Krajského soudu v Ostravě ve čtvrtek dokončí v kauze železničního neštěstí ve Studénce čtení důkazů. Státní zástupce na to naváže přednesením závěrečného návrhu. Pokračovat pak budou obhájci obžalovaných. Rozhodnutí ale tento týden ještě nepadne. ČTK to řekl mluvčí soudu Igor Krajdů. Nehodu v srpnu 2008 nepřežilo osm lidí. Vlak EuroCity Comenius jedoucí z Krakova do Prahy tehdy narazil do konstrukce silničního mostu, která se zřítila na trať.

"Ve čtvrtek bude projednávání pokračovat čtením listin. Pak budou následovat závěrečné řeči. Ty asi potrvají dva dny," odhadl Krajdl.

Případ se ke krajskému soudu dostal, když se loni na podzim odvolal státní zástupce. Okresní soud v Novém Jičíně tehdy už podruhé deset obžalovaných viny zprostil. Obžalobě čelí hlavně lidé ze stavebních firem, které se podílely na opravě mostu. Státní zástupce zopakoval, že s osvobozením obžalovaných, převážně lidí ze stavebních firem, nesouhlasí.

"Okresní soud doplnil dokazování na základě požadavku krajského soudu. Státní zástupce má ale za to, že neobjektivně hodnotil závěry znalců," řekl žalobce. Podle něj by odvolací senát měl rozhodnutí okresního soudu znovu zrušit a nařídit nové projednání.

Zproštění obžaloby soudce novojičínského okresního soudu Jaromír Pšenica zdůvodnil tím, že se podle něj přesně neví, proč most spadl, a neprokázalo se, že skutek spáchali právě obžalovaní. "Stále se točíme kolem toho samého. Nevíme, proč ten most spadl. Když toto nevíme, nemůžeme pak odvíjet odpovědnost obžalovaných," řekl už dříve Pšenica.

Neštěstí se stalo 8. srpna 2008. Na trať ve Studénce spadl opravovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli dva muži a čtyři ženy, dva zranění zemřeli později. Při nehodě bylo zraněno 95 lidí, z toho deset těžce, někteří mají následky.