Ústí nad Labem - V kauze Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad byl podle České televize nově obviněn bývalý hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. ČT uvedla, že byl obviněn ze zneužívání pravomocí veřejného činitele pro podezření, že ovlivňoval výběrové řízení na ředitele dotačního úřadu ROP Severozápad, jímž se následně stal Petr Kušnierz. Šulc pochybení odmítá.

"S tím sdělením obvinění zásadně nesouhlasíme," řekl v ČT Šulcův advokát Daniel Volák.

Kušnierz si v současnosti odpykává souhrnný sedmiletý trest za ovlivňování dotačních projektů. Do vězení nastoupil loni v srpnu.

Národní centrála proti organizovanému zločinu vydala usnesení o zahájení trestního stíhání dvou osob pro podezření ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele, řekl v ČT státní zástupce Tomáš Minx.

Podle ČT policie podezírá ze zásahů do výběrového řízení i Kušnierzova předchůdce v čele úřadu Petra Vráblíka. I on podle svého advokáta obvinění odmítá. "Podali jsme stížnost. Klient jednoznačně odmítá, že by se kdykoli a jakéhokoli protiprávního jednání dopustil," napsal ČT v textové zprávě Vráblíkův obhájce Roman Lamka.

Šulc už byl v souvislosti s ROP Severozápad letos v lednu podmíněně nepravomocně potrestán za to, že že v době, kdy předsedal výboru ROP Severozápad, vyplatil úřad takzvané zlaté padáky exředitelům Kušnierzovi a Pavlu Markvartovi. Oba bývalí ředitelé si přišli při svém odchodu na statisíce korun. Soud shledal Šulce vinným z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Šulc se na místě odvolal.

ROP Severozápad provázely potíže od roku 2010. Kauza takzvaných zlatých padáků je jednou z několika, které soudy v souvislosti s rozdělováním dotací v regionu Severozápad řešily či řeší. Program byl kvůli neprůhlednému rozdělování peněz a chybám v projektech také na téměř dva roky pozastaven. EU vyměřila za chyby už dříve sankci 2,7 miliardy korun.