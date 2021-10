V kauze ovlivňování soudů navrhl žalobce tresty od pěti do sedmi let

Zlín – Státní zástupce navrhl dnes u zlínského krajského soudu třem mužům, kteří se podle obžaloby snažili v letech 2018 a 2020 za úplatek ovlivnit rozhodování krajského a vrchního soudu, nepodmíněné tresty od pěti do sedmi let. Rozsudek by měl soud vynést 19. října. Podle žalobce požadovali obžalovaní Patrik Kalous, Vojtěch Novák a Stanislav Netopil za ovlivnění soudů 25 milionů korun. Za podvod jim hrozí pět až deset let vězení. Kalous a Netopil se doznali, Novák vinu popírá.

Kauza souvisí s případem manželů Jaroslava a Jarmily Novotných, kterým krajský soud v minulosti nepravomocně uložil nepodmíněné tresty za únos a vydírání. Obžalovaní podle státního zástupce Petra Bejšovského oslovili Novotného s nabídkou, že ovlivní v jejich prospěch prvoinstanční řízení vedené u zlínské pobočky brněnského krajského soudu i odvolací řízení u olomouckého vrchního soudu. Podle žalobce jednali Kalous, Novák a Netopil ve snaze se obohatit, ale ve skutečnosti neměli možnost rozhodování soudů ovlivnit. V součtu jim podle obžaloby bylo vyplaceno deset milionů korun, které utratili.

Letos v srpnu přijal krajský soud Kalousovo a Netopilovo prohlášení viny. Ve vztahu k nim tedy v hlavním líčení neprováděl další dokazování, pokračovalo jen ve vztahu k Novákovi. "Domnívám se, že i v jeho případě je dokázáno, že se dopustil trestné činnosti podle podané obžaloby," řekl dnes ve své závěrečné řeči Bejšovský.

Navrhuje, aby soud Kalousovi uložil trest okolo šesti let vězení, Novákovi okolo sedmi let vězení a Netopilovi pět let vězení. Zároveň žádá uložení peněžitých trestů ve výši milionu, 750.000 a 500.000 korun. V případě Kalouse dále navrhl propadnutí majetku, který mu byl v souvislosti s případem zajištěn.

Devětačtyřicetiletý Kalous, který byl podle obžaloby hlavním organizátorem podvodu, odmítl před soudem vypovídat. V přípravném řízení popsal sérii schůzek s Novotným, Novákem, Netopilem a dalšími lidmi. Připustil, že od Novotného peníze přijal, i když ho uvedl v omyl. Část schůzek prostřednictvím Novotného přitom dlouhodobě monitorovala policie. "Omlouvám se všem poškozeným. Svého činu lituji," uvedl dnes Kalous. Jeho obhájce navrhuje pro svého klienta čtyři roky vězení. Kritizoval aktivní zapojení policie do případu, bez něhož by podle něj nemohlo dojít k dokonání trestného činu.

Čtyřiapadesátiletý Netopil připustil obecné konzultace se dvěma žalobci olomouckého vrchního státního zastupitelství a s advokátem v Brně. Uvedl, že Kalousovi naznačil, že lidi z justice uplatí. "Nebyl jsem aktérem kauzy od začátku, nijak jsem ji nepřipravoval. Nebyl jsem jejím hybatelem," řekl dnes Netopil. Za své jednání se omluvil. Obhájce Netopila navrhl soudu, aby byl jeho klientovi uložen pouze podmíněný trest.

Třiačtyřicetiletý Novák vinu popírá. Už dříve řekl, že se o případu manželů Novotných a žádosti Kalouse asi pětkrát bavil s jedním z přísedících krajského soudu, svým vzdáleným příbuzným. Odmítl ale, že by od něj získal jakékoliv tajné informace. Dnes zopakoval, že se vědomě žádného podvodu neúčastnil. Podle Novákova obhájce je na místě zproštění obžaloby.