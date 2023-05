V kauze Kuciakovy vraždy uznal soud Zsuzsovou vinnou, Kočnera osvobodil

Pezinok (Slovensko) - Soud první instance na Slovensku v novém líčení uznal obžalovanou Alenu Zsuzsovou vinnou ze sjednání vraždy novináře Jána Kuciaka. Je také vinna z podílu na přípravách nedokonaných vražd někdejšího elitního prokurátora a nynějšího generálního prokurátora Slovenska Maroše Žilinky, stejně jako dalšího prokurátora. Soud jí uložil trest 25 let vězení. Specializovaný trestní soud (STS) naopak opět osvobodil obžalovaného Mariana Kočnera, který čelil obžalobě z objednání Kuciakovy vraždy, a nově ho zprostil také obžaloby z objednání vražd zmíněných prokurátorů a také jednoho právníka. Verdikt STS není pravomocný.

Specializovaný trestní soud už v roce 2020 osvobodil Kočnera a také jeho známou Zsuzsovou v případu Kuciakovy vraždy, o rok později tento jeho verdikt zrušil slovenský nejvyšší soud. V novém jednání pak STS spojil případ vraždy reportéra s přípravou vražd prokurátorů a právníka Daniela Lipšice, který se mezitím stal šéfem elitní složky slovenské prokuratury. Z podílu na přípravě Lipšicovy vraždy byla zproštěna obžaloby kromě Kočnera i Zsuzsová.

"Vykonané důkazy musejí prokazovat, že právě obžalovaný je tou osobou, která žalovaný skutek spáchala. V případě pochybností je potřeba tyto pochybnosti vykládat v jeho prospěch," zdůvodnila předsedkyně tříčlenného soudního senátu Ružena Sabová tu část verdiktu, kterou soud osvobodil Kočnera. Proti Kočnerovi byly podle ní pouze nepřímé důkazy.

"Zcela mě to zaskočilo, nedává mi to žádnou logiku. Nechápu. Financovat to musel Kočner, Zsuzsová na to neměla peníze," řekl novinářům otec zavražděného novináře ke Kočnerově osvobození v kauze Kuciakovy vraždy. Spolu s dalšími pozůstalými Kuciakův otec opustil soudní místnost už při čtení verdiktu a v době, kdy bylo zřejmé, že Kočnera soud zprostí obžaloby.

Obžaloba už dříve tvrdila, že Kočner si Kuciakovu vraždu objednal ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho podezřelou ekonomickou činnost, což mohlo Kočnerovi také překazit plánovaný vstup do politiky.

Žalobci při líčení poukázali kromě jiného na čilé kontakty mezi Kočnerem a Zsuzsovou, kteří podle nich komunikovali prostřednictvím mobilních aplikací, a to i v šifrách. Podle prokuratury snaha odstranit Žilinku pak souvisela s jeho prací ještě ve funkci řadového prokurátora, když dohlížel na vyšetřování kauzy ohledně patrně protiprávního ovládnutí jedné z bratislavských firem, kterou se snažil Kočner ovlivnit a o které psal i Kuciak. V této kauze se Lipšic angažoval ještě jako advokát.

Čtení rozsudku zabralo soudkyni déle než hodinu. Vynesení verdiktu i tentokrát provázel značný zájem médií, akreditovalo se několik desítek novinářů.

Za vraždu Kuciaka, při které byla v roce 2018 zastřelena i jeho přítelkyně Martina Kušnírová, si už ve vězení odpykávají dlouholeté tresty tři lidé, včetně vraha této dvojice.

Osmačtyřicetiletá Zsuzsová si v současnosti odpykává trest 21 let vězení za podíl na jiné vraždě; nynější verdikt STS zahrnuje i toto odsouzení. Zsuzsová se dnešního vyhlášení verdiktu nezúčastnila.

Kočnera slovenské soudy už dříve pravomocně potrestaly vězením na 19 let za padělání směnek, jejichž proplacení také od soukromé televize Markíza požadovala jedna z Kočnerových firem.

V případu plánovaných vražd prokurátorů a Lipšice čelí stíhaní celkově čtyři osoby. Kromě Zsuzsové byl z podílu na přípravě Žilinkovy vraždy uznán vinným ještě jeden další obžalovaný.

Vražda novináře Kuciaka vyústila na Slovensku před pěti lety v rozsáhlé protivládní demonstrace a v politickou krizi. Z funkce premiéra tehdy odstoupil Robert Fico a jeho strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) pak po porážce v parlamentních volbách z konce února 2020 skončila v opozici. Před předčasnými parlamentními volbami, které na Slovensku budou na konci letošního září, je už Směr-SD v zemi opět nejoblíbenější politickou stranou.