V kauze Čapí hnízdo soud v pondělí vyslechne znalce

Praha - Pražský městský soud bude příští týden pokračovat v projednávání kauzy Čapí hnízdo, v níž čelí obžalobě bývalý premiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. V pondělí má v plánu výslechy znalců, po nich by měly přijít na řadu doplňující výslechy obžalovaných. Pokud bude dokazování ukončeno, budou moci strany začít přednášet závěrečné řeči. Na dotaz ČTK to dnes sdělil mluvčí soudu Adam Wenig. Hlavní líčení je nařízené od pondělí do čtvrtka, další termíny má soud rezervované v lednu.

"V pondělí 19. prosince se začne výslechy znalců a potom přijdou na řadu doplňující výslechy obžalovaných. V případě, že bude dokazování ukončeno, bude možné přistoupit k závěrečným řečem," uvedl Wenig. Doplnil, že z obžalovaných se zatím nikdo neomluvil.

Soud na počátku prosince obdržel dva posudky - jeden z odvětví psychiatrie a psychologie, druhý z oboru písmoznalectví. V prvním posudku se měli znalci vyjádřit k duševnímu stavu Andreje Babiše mladšího, který u soudu vypovídal v září. Tehdy Babiš mladší řekl, že listinu o převodu akcií firmy Farma Čapí hnízdo nepodepsal, až později podle svých slov připojil své podpisy v sídle Agrofertu pod listinu, s jejímž obsahem se neseznámil.

"K obsahu posudku se nad rámec sdělení, že znalkyně zkoumaly z odborného hlediska zdravotní stav svědka a jeho věrohodnost, soud nemůže nyní vyjadřovat," sdělil ČTK Wenig.

V druhém posudku by se měl písmoznalec Aleš Čulík vyjádřit k tomu, zda podpisy na listinách k převodu akcií patří obžalovanému Babišovi. Čulík v září uvedl, že podpis Babišova syna Andreje na listině k nabytí akcií společnosti pravděpodobně není pravý a že našel některé podobnosti s písmem Babiše staršího, nemohl ale učinit kategorické závěry. Ani obsah či závěry tohoto posudku nechtěl Wenig komentovat.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu odmítají.