V kauze Bečva by měli u soudu svědčit tři odborníci, kteří zkoumali uhynulé ryby

Ilustrační foto - Do řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince 24. listopadu 2020 znovu unikla neznámá látka. Na hladině řeky se podobně jako 27. října vytvořila pěna, testy tehdy ve vodě odhalily zvýšené množství niklu. Odborníci na místě odebrali vzorky. V září Bečvu pod Valašským Meziříčím otrávil kyanid. ČTK/Glück Dalibor

Vsetín - V kauze otravy řeky Bečvy by dnes měli u vsetínského okresního soudu svědčit tři odborníci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po ekologické havárii z 20. září 2020 zkoumali uhynulé ryby. Předvolání prvních znalců na dnešní pokračování hlavního líčení avizovala soudkyně Ludmila Gerlová. Dosud v případu, který soud projednává od ledna, vypovídalo přibližně 50 svědků.

V kauze je obžalovaná společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a její ředitel Oldřich Havelka. Zmocněnec firmy Vladimír Kurka i Havelka vinu odmítli. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Firma podle státního zástupce Jiřího Sachra způsobila znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem, a to nejméně na 37 kilometrech řeky. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky dostalo právě tímto kanálem. Zástupci firmy to odmítají. Tvrdí, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění a je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua. Zapravdu jim dávají i někteří rybáři a vědci.