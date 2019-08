V kauze Aleny Vitáskové vypovídali bývalí místopředsedové ERÚ

Jihlava - Okresní soud v Jihlavě dnes po zrušení původního rozsudku znovu řeší případ bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleny Vitáskové. Podle jejího obhájce má soud prokázat, proč Vitásková jmenovala další místopředsedkyní ERÚ Renátu Veseckou. Za její jmenování dostala původně podmíněný trest. Jako svědci u soudu vypovídali bývalí místopředsedové úřadu. Na důvodech jmenování Vesecké se neshodli. Soud bude pokračovat odpoledne.

"Odvolací soud směřoval jednoduše ke zjištění motivace paní Vitáskové, proč jmenovala paní doktorku Veseckou. Jestli to bylo zajištění jejího prospěchu, nebo proto, aby řádně fungoval úřad. To je předmětem dokazování," řekl ČTK obhájce Tomáš Gřivna.

Vitásková čelí obvinění kvůli zneužití pravomoci úřední osoby, když jmenovala další místopředsedkyní Veseckou, ačkoli nesplňovala zákonnou podmínku sedmileté praxe v energetice.

Vitásková ve své dnešní výpovědi zopakovala, že se pro úřad snažila zajistit odborníky především na správní právo, protože právní agenda výrazně narůstala. Byly za tím tisíce licencí na fotovoltaické elektrárny i přesun povinností ze Státní energetické inspekce na ERÚ.

"Personálně jsme byli vybaveni přiměřeně," oponoval před soudem bývalý místopředseda Antonín Panák. Podle něj na ERÚ přišlo po přesunu kompetencí z inspekce 30 až 40 úředníků. Podle Ireny Demenyové, která na ERÚ stále pracuje, se naopak nedařilo obsazovat volná právnická místa. Totéž uvedl i další z bývalých místopředsedů Martin Laštůvka. Snahu najít odborníky s právní praxí Vitásková před soudem doložila dopisy adresovanými soudcovské unii nebo unii státních zástupců.

Kauzu k jihlavskému soudu vrátil odvolací soud v Brně. Původně soud Vitáskovou potrestal podmíněným trestem dva roky s odkladem na 30 měsíců.

Rozsudek padl loni v listopadu. Obhájce Vitáskové požadoval zproštění obžaloby. Státní zástupce pro ni chtěl nepodmíněný trest 3,5 roku vězení. Soudce Zdeněk Chalupa uložený nižší trest odůvodnil i délkou soudního řízení, které začalo v lednu 2016.

Vesecká už dřív před soudem tvrdila, že potřebnou praxi získala při řešení soudních případů týkajících se energetiky. Soud takovou argumentaci neuznal.

Vitásková stála v čele úřadu sídlícího v Jihlavě v letech 2011 až 2017. Vesecká byla místopředsedkyní od listopadu 2014 do června 2015.

Vitásková byla stíhaná také kvůli kauze solárních podvodů. Stíhání se týkalo elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun. Majitelé byli odsouzeni za to, že dostali od ERÚ licence na základě nepravdivých revizních zpráv a získali podvodně právo na výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu. Vitáskovou původně brněnský krajský soud poslal do vězení na 8,5 roku za zneužití pravomoci, odvolací senát ji pak pravomocně zprostil obžaloby. Do případu se letos vložil Nejvyšší soud, který stanovil, že důvody zproštění je potřeba zpřesnit.

Neukončená solární kauza byla také důvodem toho, proč na začátku srpna Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl žalobu, kterou se Vitásková domáhala na státu 35 milionů korun za své trestní stíhání.