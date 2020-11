V Kauflandu a Lidlu lidé zaplatí dalšími druhy stravenek

Praha - V prodejnách Kaufland a Lidl lidé ode dneška zaplatí dalšími druhy elektronických a papírových stravenek. Řetězce, oba z německé maloobchodní skupiny Schwarz, začaly přijímat stravenky společností Benefit plus a Up Česká republika. Potravinářské sítě o tom dnes informovaly v tiskových zprávách. Stravenky jako další možnost platby, vzhledem k uzavřeným restauracím a omezeným příležitostem k jejich uplatnění, minulý týden zavedla společnost Globus. V dalších velkých potravinářských sítích přijímají většinu nejrozšířenějších stravenek běžně už delší dobu.

Zákazníci Kauflandu mohou v obchodech uplatnit na jeden nákup deset kusů papírových stravenek Benefit plus a Up Česká republika (původně Le Ch?que Déjeuner), v případě elektronických stravenek je hranice nákupu 1600 korun. Pokladní na stravenky nebudou vracet. Případné přeplatky budou moci lidé věnovat jako dar organizaci Chance for Children, kterou Kaufland dlouhodobě podporuje.

Kaufland dosud přijímal poukázky Naše stravenka a Ticket Restaurant. "Estravenky Benefit Plus odebírají v tuzemsku zaměstnanci více než 250 firem. Papírové stravenky Up spolu s elektronickou kartou eStravenka pak využívá 310.000 lidí, kterým přinášíme novou možnost nákupu kvalitních potravin ve více než 260 prodejnách Lidl v ČR," uvedl mluvčí společnosti firmy Tomáš Myler. Zákazníci Lidlu v případě zmíněných stravenek mohou potraviny a nealkoholické nápoje nakupovat bez limitu.

Lidl dříve přijímal stravenky Naše stravenka, zhruba měsíc v prodejnách akceptuje také stravenky a stravenkové karty Sodexo. U papírových stravenek je v tomto případě limit deseti kusů na jeden nákup.

V Globusu mohou lidé uplatnit stravenky vydávané společnostmi Edenred, Up ČR a Sodexo. Nakoupit za ně mohou potraviny a nealkoholické nápoje do 1000 korun. Na stravenky zde přitom vracejí 20 korun. Stravenky nemohou zákazníci využít u samoobslužných a Scan&Go pokladen. Globus zatím stravenky přijímal jen při nákupu jídel ve svých restauracích. U výdejních oken, která jsou nyní otevřena, mohou lidé za jídlo stravenkami platit nadále.

ČTK od zástupců stravenkových firem již dříve zjistila, že neplánují platnost papírových stravenek vydaných před letošním říjnem prodlužovat. Lidé je tak musejí využít do konce roku. Stravenkové společnosti ale předpokládají, že nevyužitých jich zůstane více než v minulých letech.

Stravenky jsou nejrozšířenější firemní benefit. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu. Stravenky dostává kolem 1,3 milionu lidí.

Stravovací provozy musejí být od 14. října pro veřejnost uzavřené. Jídlo mohou prodávat přes rozvoz nebo výdejní okénka, která mohou fungovat mezi 06:00 a 20:00.