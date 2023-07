Praha - V Katovicích začalo osmé společné jednání české a polské vlády. Nakonec se ho oproti předpokladům neúčastní český ministr životního prostředí Petr Hladík, do Polska naopak vyrazil jeho stranický šéf, vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Hlavními tématy jednání budou Ukrajina, spolupráce v energetice a dopravní infrastruktuře či aktuální agenda Evropské unie. Naposledy obě vlády společně jednaly loni v červnu v Praze. Dnešního rokování se vedle premiéra Petra Fialy a Jurečky z české vlády účastní ministři zahraničí, obrany, průmyslu a obchodu, zemědělství, financí, dopravy, pro místní rozvoj a pro vědu, výzkum a inovace.

Ministři budou jednat o pomoci Ukrajině napadené Ruskem, o dopadech zvýšených dovozů zemědělských produktů z Ukrajiny, o emisní normě Euro 7, o českých zkušenostech z loňského předsednictví v Radě EU nebo o spolupráci ve vědě a výzkumu. ČTK to sdělili členové českého kabinetu, případně jejich mluvčí.

Na posledním společném zasedání v Praze česká a polská vláda probraly ruskou invazi na Ukrajinu a z ní plynoucí uprchlickou vlnu, energetickou a dopravní spolupráci nebo české předsednictví v Radě EU. Země se tehdy mimo jiné shodly, že budou společně požadovat po EU nové prostředky na zvládnutí migrace z Ukrajiny a že se zaměří na obnovu spolupráce na projektu plynovodu Stork II.

Česko a Polsko jsou jednotné například v názoru na vojenskou pomoc Ukrajině. Fiala ale nedávno kritizoval polské rozhodnutí nepodpořit reformu migračních pravidel EU. "Myslím, že to není v zájmu České republiky, není to odpovědné, ohrožuje to finanční podporu, kterou Česká republika prosadila a vyjednala pro země, které poskytují ochranu pro uprchlíky z Ukrajiny," uvedl premiér na začátku července při návštěvě slovenského premiéra Ľudovíta Ódora v Praze.