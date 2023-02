V katedrále sv. Víta bude poslední rozloučení s novinářem Pecháčkem

Praha - V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes před polednem uskuteční poslední rozloučení s novinářem Pavlem Pecháčkem, který v lednu ve věku 82 let zemřel ve Spojených státech. Mši bude sloužit kardinál Dominik Duka. Pecháček byl řadu let ředitelem a později prezidentem československého a českého oddělení Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL). Pět let také vedl československé vysílání Hlasu Ameriky ve Washingtonu. Pod jeho vedením obdržela Svobodná Evropa řadu vyznamenání od českých i zahraničních organizací.

Pecháček se narodil 2. července 1940. Zprvu pracoval jako pomocný dělník, později vystudoval DAMU. V roce 1968 emigroval do tehdejšího západního Německa a začal pracovat pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa v Mnichově.

V roce 1974 byl kvůli krácení rozpočtu propuštěn. Poté se přestěhoval i s rodinou do USA, kde pracoval v Hlasu Ameriky. V roce 1989 se opět vrátil do Svobodné Evropy, kde řídil české vysílání.

Pecháček byl jedním z iniciátorů vzniku Ceny Ferdinanda Peroutky, jejímž smyslem je zvýšit prestiž práce novinářů a publicistů. V březnu 2004 byl zvolen předsedou Sdružení novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky.

V roce 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka ocenil Pecháčka a bývalého prezidenta Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda Kevina Klose za jejich práci pro demokracii a svobodu, když jim při příležitosti 20. výročí přestěhování rádia z Mnichova do Prahy udělil medaili Karla Kramáře. Předseda vlády tehdy připomněl Pecháčkova slova, že "nejlepší propaganda je pravda". Medaile Karla Kramáře je pamětní medaile udělovaná předsedou vlády jako poděkování za prokazatelné zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka.