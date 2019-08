V Kataru pokračují rozvory mezi USA a Tálibánem

Dauhá - V Kataru dnes začalo další kolo rozhovorů mezi zástupci USA a představiteli afghánského islamistického hnutí Tálibán. Současná fáze jednání, jejichž cílem je ukončit 18 let trvající konflikt, je podle místních činitelů nejdůležitější. Očekává se, že mírová dohoda by mohla být uzavřena již tento měsíc. S odvoláním na nejmenované zdroje obeznámené s obsahem rozhovorů o tom informovala agentura Reuters.

Nejmenovaní vysoce postavení činitelé odhadují, že výsledkem nynějšího osmého kola jednání by mohla být mírová dohoda, která by umožnila stažení zahraničních sil z Afghánistánu. Dokument by možná mohl být podepsán před 13. srpnem, uvedly zdroje.

Vyslanec USA pro Afghánistán Zalmay Khalilzad, který s lídry Tálibánu již vedl několik rozhovorů, do Kataru přiletěl v pátek večer. Na twitteru napsal, že cílem nynějších schůzek je "uzavřít mírovou dohodu, nikoliv dohodu o stažení (amerických vojáků) ". "Mírová dohoda, která umožní stažení. Naše (americká) přítomnost v Afghánistánu záleží na určitých podmínkách a jakékoliv stažení bude záviset na určitých podmínkách," doplnil s tím, že Tálibán je připraven na "dobrou dohodu".

V Afghánistánu působí přibližně 20.000 zahraničních vojáků, převážně amerických, jako součást mise NATO. V zemi je i český kontingent. Cizí vojáci většinou pomáhají nebo radí afghánským silám, někteří američtí vojáci však provádějí i protiteroristické operace.

Hlavními tématy mírových rozhovorů jsou požadavek Tálibánu, aby zahraniční vojáci odešli, a požadavek Spojených států, aby Tálibán zaručil, že se Afghánistán nestane základnou pro útoky radikálů. Dalším cílem rozhovorů je příměří a také zahájení jednání mezi povstalci a afghánskou vládou. Tu Západ podporuje, zatímco Tálibán ji označuje za loutkovou.

Tálibán nyní kontroluje více území než kdykoli od svého svržení mezinárodní koalicí vedenou Spojenými státy v roce 2001. Dva mluvčí Tálibánu uvedli, že na rozhovorech v Dauhá bude Tálibán reprezentovat 19členná delegace. Doplnili, že Tálibán za žádných okolností nedopustí, aby po podepsání mírové dohody zůstali v Afghánistánu američtí vojáci. Tálibán se na oplátku podle mluvčích zaváže, že nedovolí, aby se Afghánistán stal základnou pro zahraniční teroristy, kteří chtějí útočit na USA a jejich spojence.

Boje v Afghánistánu mezitím pokračují. V červnu bylo v zemi podle OSN zabito či zraněno více než 1500 civilistů, což je nejvíce za jeden měsíc od května 2017. Mnoho Afghánců se podle agentury Reuters domnívá, že dohoda o stažení sil oslabí jejich roli vůči Tálibánu, který chce vytvořit islámský emirát a rozpustit nynější vládu. Organizace na ochranu lidských práv, mezitím vyjadřují obavy o budoucnost afghánských žen.