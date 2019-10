V Katalánsku zadrželi 25 demonstrantů, zraněných je nejméně 74

Barcelona - Pětadvacet osob zadržela policie při úterních demonstracích v Barceloně a dalších katalánských městech, které vypukly po pondělním rozsudku nad separatistickými politiky. Potyčky s policií, v něž úterní demonstrace mnohdy přerostly, si vyžádaly nejméně 74 zraněných, informoval dnes list La Vanguardia. Španělská vláda násilí odsoudila a uvedla, že jejím cílem je zachovat v Katalánsku bezpečnost.

Nejvíce lidí místní policie podle listu La Vanguardia zadržela během střetů ve městě Tarragona (13), dalších osm ve městě Lleida, tři v Barceloně a jednoho ve městě Sabadell.

Zranění při potyčkách demonstrantů s policií utrpělo podle zdravotníků, kteří údaje poskytli krátce před úterní půlnocí, nejméně 74 lidí, nejvíce jich museli záchranáři ošetřit v Barceloně (37). Vážná zranění si úterní potyčky ale nevyžádaly.

"Menšina chce vnutit násilí ulicím katalánských měst, obzvlášť těm v Barceloně, Tarragoně, Gironě a Lleridě," uvedla v prohlášení španělská socialistická vláda Pedra Sáncheze. Zároveň sdělila, že je připravena přijmout "potřebná opatření", aby skončila "s násilím v ulicích, které chce zničit soužití v Katalánsku". Podrobnosti k případným "opatřením", ale v prohlášení nejsou.

Předseda opozičních lidovců (PP) Pablo Casado na twitteru vyzval, aby premiér Sánchez aktivoval zákon o národní bezpečnosti, a převzal tak kontrolu nad katalánskými bezpečnostními složkami, aby žádný policista nedostával rozkazy od separatistů. "Je nutné zaručit bezpečnost a veřejný pořádek," napsal Casado.

Protesty proti rozsudku nad katalánskými politiky, z nichž devět dostalo tresty vězení od devíti do 13 let za uspořádání nezákonného referenda z roku 2017, se očekávají i dnes. Kromě Katalánska by se mělo protestovat také v Madridu. Katalánští studenti dnes zahájí třídenní stávku.