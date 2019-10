V Katalánsku demonstrují desetitisíce lidí, část regionu stávkuje

Barcelona - V katalánském městě Girona dnes vyšlo do ulic demonstrovat na 60.000 lidí, informoval o tom deník La Vangurdia s odvoláním na místní policii. Demonstranti se už shromažďují také na řadě míst v Barceloně, kam míří několik pochodů z různých částí regionu. Několik stovek demonstrantů se dnes před polednem v katalánské metropoli shromáždilo před bazilikou Sagrada Familia, která byla proto uzavřena. Do dnešní stávky v Katalánsku se ve většině sektorů zapojilo méně než 50 procent lidí. Univerzity ale například stávkují téměř všechny.

Demonstrace za propuštění vězněných separatistických politiků, jejichž vysoké tresty oznámil španělský nejvyšší soud v pondělí, se konají v Katalánsku celý týden. Dnešní demonstrace v Gironě, která je baštou separatistů, je podle místních médií jednou z největších v historii tohoto stotisícového města.

Tisíce lidé se dnes sešly na demonstraci například také v Tarragoně, na 2000 demonstrantů hlasí španělská televize RTVE z města Lleida.

Manifestace blokují už od pondělka v Katalánsku řadu silnic, dnes krátce po poledni byl přerušen provoz na více než dvou desítkách silnic i několika dálnicích. Komplikace vznikaly také na hranici s Francií.

Bazilika Sagrada Familia, která je jednou z nejnavštěvovanějších španělských památek, se uzavřela krátce před polednem. Na záběrech ze sociálních sítí byly vidět před bazilikou desítky lidí s katalánskými vlajkami, na tabuli u vchodu někdo napsal anglicky "Svobodu pro politické vězně" a nalepil fotografii španělského krále obrácenou vzhůru nohama.

Do Barcelony dorazily první z takzvaných Pochodů svobody, v nichž několik desítek tisíc lidí vyrazilo ve středu z pěti katalánských měst. Některé z nich se spojily a dnes se na cestu vydal další z města Castelldefels u Barcelony. Jeden z pochodů podle deníku El Nacional už před polednem dorazil do města Badalona, které je součástí barcelonské aglomerace a z něhož je to do centra Barcelony asi deset kilometrů.

Na dnešek vyhlásila část katalánských odborů stávku, třetím dnem dnes stávkují v regionu studenti. Deník La Vanguardia po poledni informoval, že do stávky v Katalánsku se zapojilo ve většině sektorů méně než 50 procent lidí, ve zdravotnictví je to jen zhruba čtvrtina, naopak univerzity stávkují téměř všechny.

Zavřena dnes zůstala v centru Barcelony velká část obchodů, situace se podle deníku El País liší v různých čtvrtích. Uzavřené jsou v katalánské metropoli i některé výstavy.