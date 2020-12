V Karolince začala sezóna, na sjezdovce bylo přes sto lidí

Karolinka (Vsetínsko) - V lyžařském areálu v Karolince na Vsetínsku dnes začala zimní sezóna. Dopoledne dorazila na svah více než stovka lidí, řekl dnes ČTK zástupce areálu Marek Cimala. V provozu je zatím 650 metrů hlavní sjezdovky a dětský vlek. Vláda umožnila od pátku provoz skiareálů.

"Bereme to jako první zkušební den, i když návštěvnost byla slušná. Vyzkoušeli jsme si, jak vše zorganizovat. Víme třeba, že budeme muset do řady postavit našeho pracovníka, aby upozorňoval na dodržování rozestupů, také připomínat povinnost mít roušku i na vleku," uvedl Cimala.

V areálu funguje také výdejní okénko restaurace, lyžovat přijíždějí zejména místní lidé. Areál by měl být v provozu každodenně, sjezdovka však nebývá otevřená na Štědrý den. Je možné, že v případě špatného počasí bude ve dnech kolem Štědrého dne provoz pozastaven, poté by se však mělo podle předpovědi ochladit a areál bude v provozu. Pokud to podmínky dovolí, mělo by také pokračovat zasněžování sjezdovky.

Lidé byli podle Cimaly rádi, že se mohou konečně opět postavit na lyže. "Také my jsme rádi. Jakákoliv tržba v této situaci je fajn. Nejistota je velká, není možné říct, jak dlouho budou moci být střediska v provozu, každý odježděný den se proto počítá, náklady na zasněžení byly velké," uvedl Cimala.

Sezóna dnes začala také ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku, otevřela se tam část sjezdovky Horal, kde je dětský park s pojízdným kobercem. Zájem o lyžování zatím dnes nebyl příliš velký, na neděli si však již lidé objednávali lyžařské lekce.

Již v pátek zahájilo sezónu středisko ve Stupavě na Uherskohradišťsku, v provozu je tam jeden vlek a lyžuje se na polovině asi čtyřsetmetrové sjezdovky s umělým směrem. "V pátek i dnes byly na svahu asi desítky lidí. S dodržováním hygienických pravidel není problém," řekla dnes ČTK zástupkyně střediska Bohdana Orlová.

Lyžaři musí kvůli epidemii koronaviru dodržovat u vleků dvoumetrové rozestupy, ve střediscích se také více dezinfikuje. Občerstvení se může prodávat z výdejních okének. Restaurace i ubytovací zařízení jsou od pátku zavřené. Policie již dříve uvedla, že po pátečním otevření středisek chystá kontroly na silnicích z hranic i přímo v areálech. Cizinci budou muset předložit negativní test na covid-19. Ve Zlínském kraji však lyžují zejména domácí. "Speciální opatření nemáme, ale v rámci běžného výkonu služby se i na toto vládní opatření zaměřujeme," řekla dnes ČTK mluvčí policie Simona Kyšnerová.