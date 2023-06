V Karlových Varech vstoupí do Producentské síně slávy Jaromír Kallista

Praha - Do Producentské síně slávy vstoupí Jaromír Kallista, producent snímků Jana Švankmajera Lekce Faust či Otesánek a slavných inscenací Laterny magiky. Uveden do ní bude na festivalu v Karlových Varech. Producentskou síň slávy vloni otevřela Asociace producentů v audiovizi (APA) a uvedla do ní Jiřího Ježka. V neděli 2. července převezme tuto cenu třiaosmdesátiletý Kallista. ČTK to dnes sdělila za organizátory Martina Reková.

Kallista stál jako producent i produkční za mnoha audiovizuálními projekty československé nové vlny. "Jaromír Kallista patří k nejoriginálnějším producentům české a evropské filmové historie. Svojí schopností neustále nalézat nové a nové cesty pro filmovou tvorbu dokázal, že i velmi osobité a umělecké filmové projekty jde dělat dlouhodobě a udržitelně," říká předseda APA Vratislav Šlajer.

Kallista už na škole pracoval s režiséry jako byli Jiří Menzel nebo Věra Chytilová, když produkoval jejich absolventské filmy. Kallistova kariéra pokračovala v 60. letech v Armádním filmu, který byl v té době ambiciózním produkčním centrem. Poté vedla k profesionální práci v barrandovských studiích. Zkušenosti získal při práci na filmech Konec srpna v hotelu Ozon Jana Schmidta, Kachyňova a Procházkova Ať žije republika, kultovního Schormova Farářova konce nebo Vraždy Ing. Čerta Ester Krumbachové.

S nástupem normalizace mu byla znemožněna práce v kinematografii, důvodem bylo natáčení srpnových událostí roku 1968. Další část jeho profesního života je spojená s Laternou magikou, kam se uchýlil po nedobrovolném odchodu z Filmového studia Barrandov. V letech 1973 až 1988 tam řídil produkci, a stál tak u zrodu mnoha výrazných inscenací, mezi nimi byly tituly Pražský karneval, Noční zkouška, Černý mnich v režii Evalda Schorma, Jednoho dne v Praze režiséra Ladislava Helgeho nebo Vivisekce v režii Antonína Máši.

Laterna magika mu přinesla osudové setkání s režisérem Janem Švankmajerem a jeho ženou, malířkou a scénografkou Evou Švankmajerovou. Jejich prvním společným filmovým počinem byl surrealistický snímek na motivy románu Alenka v říši divů nazvaný Něco z Alenky (1988), který byl produkován se zahraničními partnery z Velké Británie a Německa, aby se bylo možné vyhnout státnímu monopolu. V roce 1992 si založili vlastní společnost pro filmovou tvorbu Athanor, v níž vznikly filmy Spiklenci slasti (1996), Přežít svůj život (2010) či Hmyz (2018).

Všechny vzbudily mezinárodní ohlas a jsou oceňovány za specificky černý humor, narušování tabu a pokračování v české surrealistické tradici. Kallista dlouhodobě působil i v APA, FITES a v Radě Státního fondu kinematografie. Spolu se svou ženou Pavlou Kallistovou organizují projekce, retrospektivy a výstavy děl Jana i Evy Švankmajerových a šíří jejich tvůrčí odkaz ve světě.

Od roku 1989 působí Jaromír Kallista také jako pedagog na FAMU, v současné době na pozici odborného asistenta katedry produkce. Zároveň je známý jako kaskadér, milovník veteránů, letecký mechanik, pilot a zručný kutil.