Karlovy Vary - V Karlovarském kraji od dnešního rána sněží, a to i v nižších polohách kolem 400 metrů nad mořem. Teploty brzy ráno klesly pod nulu. V Krušných horách začalo sněžit už o víkendu, na Božím Daru a Klínovci napadlo několik centimetrů sněhu.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by sněžení mělo přes den přetrvat zejména v polohách nad 900 metrů nad mořem. Oblačnost začne ubývat až k večeru. Teploty by přes den na horách měly dosáhnout maximálně pěti stupňů, v nižších polohách do deseti stupňů Celsia.