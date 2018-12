Karlovy Vary - V Karlovarském kraji mohou lyžaři využít sjezdovky ve všech hlavních areálech. V provozu je například i nová, přes pět kilometrů dlouhá sjezdovka Rondo, která vede z vrcholu Klínovce na Boží Dar. Upraveny jsou desítky kilometrů běžeckých tras, v nižších polohách ale mohou být místy podmáčené.

"Na Klínovci jsou vynikající podmínky pro lyžování. Otevřeno je přes 22 kilometrů sjezdovek všech obtížností, v provozu je všech pět lanových drah. Do 31. prosince nabízíme denně večerní lyžování na sjezdovce Pod zámečkem," řekla dnes ČTK mluvčí klínoveckého skiareálu Hana Hoffmannová. Kromě samotného Klínovce jsou otevřeny i sjezdovky a vleky na Božím Daru.

V Krušných horách se dále lyžuje také na Plešivci, Bublavě nebo v Potůčkách. Otevřeno má areál na vrchu Háj u Aše a areál Mariánky ve Slavkovském lese.

Do stopy se i po mírné vánoční oblevě mohou vydat příznivci běžeckého lyžování. Vynikající podmínky pro ně jsou například na Bučinské a Schuppenberské cestě nebo v okolí Božího Daru. "Přestože mnohé trasy ve vyšších polohách jsou stále ve velmi dobré kondici, na některých místech je kvůli nedostatku sněhu a vodě v cestě zapotřebí zvýšené opatrnosti," uvdla Eva Nduwimana ze společnosti První Krušnohorská.

Podle předpovědi meteorologů by počasí mělo lyžování přát i v dalších dnech. Teploty by se měly držet kolem nuly, přijít by mělo také sněžení.