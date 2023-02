Pavel zavítal do Karlovarského kraje, region podle něj trápí systémové problémy

Cheb/Sokolov/Karlovy Vary - Nově zvolený prezident Petr Pavel dnes při návštěvě Karlovarského kraje mluvil s jeho představiteli o vzdělávání, zdravotnictví, dopravě a sociální situaci. Hejtman Petr Kulhánek (za STAN) ČTK řekl, že šlo o to najít témata, s nimiž by prezident mohl kraji pomoc zejména svým vlivem a při jednání s exekutivou. Podle Pavla Karlovarský kraj sice trápí systémové problémy, má ale řadu příležitostí k rozvoji a velký potenciál k dalšímu růstu. Pavel dnes zahájil návštěvu regionu v Aši, pokračoval do Chebu, Sokolova a Karlových Varů. Ve čtvrtek má v plánu diskusi se studenty ostrovského gymnázia a návštěvu radnice v Jáchymově.

Nastupující prezident chce poznat hlouběji problémy v regionech, které trápí důsledky těžby uhlí, nižší vzdělanostní úroveň nebo mzdy. Jako první proto zavítal do Karlovarského kraje, příští týden se chystá do Ústeckého kraje a po březnové inauguraci chce navštívit také Moravskoslezský kraj. Tyto tři kraje byly jediné, kde v lednových volbách hlavy státu vyhrál Pavlův protikandidát Andrej Babiš (ANO).

V Karlovarském kraji vidí budoucí prezident problém v tom, že chybí dostatečná kvalita života - mladí a kvalifikovaní lidé kvůli tomu odcházejí žít jinam nebo pracují v Německu. Kraj je přitom podle Pavla v řadě ohledů atraktivní a nabízí možnosti k rozvoji. Za důležité považuje, aby ministerstva a další úřady lépe koordinovaly svou činnost při realizaci unijních i národních transformačních programů s přihlédnutím ke specifickým potřebám jednotlivých oblastí. "Je v celospolečenském zájmu některé regiony zvýhodnit více," řekl Pavel při dnešní návštěvě regionu.

Dvoudenní návštěvu kraje začal v Aši, odkud se přesunul do Chebu, kde navštívil mateřské centrum Klubíčko a jednal s podnikateli. Navštívil i společnost BWI, která u Chebu vyrábí tlumiče a brzdy do automobilů. Firma, která má čínské vlastníky, nabízí přes 200 pracovních míst a podle Pavla má zásluhu na rozvoji regionu. Zdůraznil, že na čínských investicích či obchodování s touto asijskou velmocí není samo o sobě nic špatného. Vadí mu spíše společnosti jako Huawei, které jsou napojené na čínský komunistický režim a mohou představovat bezpečnostní riziko.

Stejně jako v Chebu i v Sokolově čekalo na Pavla několik příznivců a odpůrců. V Chebu také dostalo jedno z doprovodných aut zásah vajíčkem. Pavel v něm ale nejel. "Ale pokud se tady hází vajíčky, které stojí asi sedm korun, tak to asi v tom regionu není zas tak špatné," poznamenal s úsměvem Pavel.

V Karlových Varech zahájil hokejové utkání s pražskou Spartou. Při příchodu na ledovou plochu část publika tleskala, zatímco další pískala. Před krajskou knihovou, kde měl Pavel večerní debatu s občany, zase chodila žena s transparentem "Přežili jsme Havla, přežijem i Pavla...". Pavel večer novinářům řekl, že odmítavé reakce považuje za přirozené a chápe frustraci části veřejnosti, která ho nevolila. Zdůraznil, že chce v čele státu naslouchat a pomáhat i svým nevoličům a odpůrcům.

V karlovarské knihovně se při první veřejné debatě nově zvoleného prezidenta sešlo asi 180 lidí, Pavla i jeho manželku přivítali dlouhým potleskem. Diskutovali zejména mladí, zmiňovali problémy regionu, jako je odliv mladých lidí, absence vysoké školy nebo nedokončená dálnice. Lidé se ptali i na to, zda se na Pražský hrad vrátí prezidentská standarta. Pavel uvedl, že se skupinou Ztohoven dohodl na jejím vrácení. Standartu skupina před lety z hradu odnesla a na protest proti hradní politice rozstříhala. Pavel řekl, že se spojil s firmou, která prapory vyrábí, zda by byla schopná ji opravit. Pokud ano, rád by ji vystavil na hradě jako exponát s vysvětlujícím textem.