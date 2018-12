Praha - V Karlovarském kraji od středečního večera sněží. Sjízdnost silnic včetně dálnice D6 je zhoršená, místy hrozí i ledovka. Sněží také v jižních Čechách, silnice tam jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vozovky v dalších krajích mohou namrzat, v horských oblastech silnice pokrývá zledovatělý sníh.

Jihočeský kraj

V jižních Čechách dnes ráno sněží. Silničáři zatím vyjeli za údržbou v okresech Prachatice, Strakonice a Český Krumlov. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel.

Sněžit začalo před 5:00 na Prachaticku. Silnice v kraji jsou rozsolené, na inertních úsecích je zledovatělá vrstva sněhu pokrytá posypem. "Srážky se pohybují od jihozápadu, jezdíme a kvůli sněžení budeme jezdit asi v celém kraji, poletuje teď skoro všude. Úseky na mostech, tam to může namrzat," řekl Hausel.

V Jihočeském kraji bude dnes podle meteorologů většinou zataženo, místy sněžení. Postupně v polohách pod 700 metrů budou srážky smíšené nebo dešťové, ojediněle mohou namrzat a tvořit se ledovka. Nejvyšší denní teploty od jednoho do čtyř stupňů, na horách v 1000 metrech kolem nuly.

Karlovarský kraj:

Na silnicích nižších tříd v horských oblastech Jablonecka a Semilska je zledovatělá vrstva sněhu. V Jizerských horách jsou na silnicích místy i vyjeté koleje. V dalších částech Libereckého kraje jsou silnice mokré, místy viditelnost snižují mlhy, vyplývá z údajů na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Teploty jsou ráno mezi nulou a minus pěti. Přes den by mělo být podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu Zataženo s občasným sněžením, ojediněle může padat mrznoucí déšť. "V místech s mrznoucím deštěm se bude tvořit ledovka," uvedli v předpovědi meteorologové.

Odpoledne by srážky v polohách pod 500 metrů nad mořem měly být smíšené nebo dešťové. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi dvěma a minus jedním stupněm Celsia, na horách by se neměly dostat nad nulu.

Královéhradecký kraj

Na silnicích nižších tříd v Orlických horách zůstává vrstva uježděného zledovatělého sněhu, která je místy zledovatělá. Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly dnes ráno většinou mokré. Dnes by se v kraji mělo objevit občasné sněžení. Ojediněle by mohly být srážky i mrznoucí. ČTK to dnes zjistila z informací silničářů a meteorologů.

Dnes ráno bylo v hradeckém kraji zataženo až oblačno a teploty se pohybovaly několik stupňů pod nulou. Přes den by se teploty měly pohybovat kolem nuly, na horách má být minus jeden stupeň Celsia.

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné, na některých místech ale dnes musí být řidiči opatrní. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát zejména ve vyšších polohách Beskyd, kde jsou na silnicích zbytky sněhu, nebo na jesenické straně kraje na Bruntálsku, kde jsou silnice vymrzlé. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní vozy je opět uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem na Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Silničáři tam silnici nemohou ošetřovat chemicky. Kamiony tam v kopcích mívají problémy i při slabé světové vrstvě, a silnice proto pro ně bývá v zimním období uzavřena poměrně často.

Podle předpovědi meteorologů se dnes v kraji dá očekávat na většině území občasné sněžení, později ojediněle i srážky smíšené nebo mrznoucí. Teploty se budou pohybovat kolem nuly.

Plzeňský kraj

V celém Plzeňském kraji sněží. Silnice jsou s opatrností sjízdné. Všechny sypače silničářů jsou v terénu. Náledí se zatím nikde netvoří. Teploty se pohybují mezi plus jedním do minus tří stupňů Celsia. V místech, kde je kolem dvou stupňů pod nulou, se může držet sněhová břečka, řekl ČTK dispečer krajských silničářů Jaroslav Sádlo.

"Silnice prvních a druhých třídy byly v noci chemicky ošetřené, a tak se ledovka zatím netvoří," uvedl. A to ani na Tachovsku, kde ráno pršelo, ale nyní už tam sněží. Největší sněhové přeháňky jsou ve vyšších polohách na Šumavě a v Českém lese. Mírně sněží ale také na Plzeňsku a v krajském městě. Denní teploty by se měly pohybovat kolem nuly. V odpoledních hodinách by mohl sníh přejít v déšť.

Středočeský kraj

Na středočeských silnicích je místy rozbředlý sníh. Všechny tahy jsou sjízdné s opatrností. Silnice jsou po chemickém ošetření, kvůli sněžení v několika okresech vyjely sypače. Na dálnici D1 se tvoří několikakilometrové kolony, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Kvůli nehodě na D1 vznikla kolona mezi 42. a 47. kilometrem ve směru na Brno, celkově je na středočeské části dálnice velmi hustý provoz. Silnice nižších tříd jsou mokré po chemickém ošetření, kvůli sněžení by řidiči měli počítat se zhoršenou viditelností. Sněží například na Příbramsku, Rakovnicku nebo Kladensku.

Teploty v regionu se pohybují od minus dvou do dvou stupňů Celsia a fouká slabý vítr nebo je bezvětří.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou dnes sjízdné s velkou opatrností. Jízdu komplikuje husté sněžení, meteorologové varují před ledovkou. Policisté vyjížděli k několika dopravním nehodám. Všechny sypače mají silničáři v terénu, kalamita zatím nikde není hlášena. ČTK to řekla dispečerka krajské správy a údržby silnic.

Hustě sněžit začalo dnes po 08:00 na Ústecku, Děčínsku, v Krušných horách. Od té doby policisté evidují pět dopravních nehod, z toho tři na Litoměřicku, jednu na Lounsku a jednu v Ústí nad Labem, všechny jsou bez zranění.

V Krušných horách leží na silnicích II. a III. třídy ujetý sníh, v nižších polohách je rozbředlý.

Ústecká krajská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu varuje před mrznoucím deštěm a tvorbou ledovky. Teploty v kraji budou dnes mezi jedním stupněm Celsia pod nulou a dvěma stupni nad nulou.

Zlínský kraj

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska udržované inertním posypem pokrývá uježděná vrstva sněhu a ledu o tloušťce do tří centimetrů. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Místy musejí řidiči počítat také s vyjetými ledovými kolejemi. Opatrní by měli být motoristé také v Bílých Karpatech, kde se mohou tvořit sněhové jazyky. Silnice v ostatních částech Zlínského kraje jsou převážně holé a suché, v některých úsecích na Vsetínsku snižují dohlednost mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně polojasno až oblačno, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus pěti do plus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by se podle předpovědi měla pohybovat kolem nuly. Přes den bude většinou zataženo, vyskytovat se bude občasné sněžení. K večeru se ojediněle objeví i slabé mrznoucí srážky. Vyloučen není ani výskyt mrznoucích mlh. Vát bude mírný jižní vítr.