V karanténě v Plzni izolovali prvních sedm nakažených bezdomovců

Plzeň - V karanténním místě pro bezdomovce v budově bývalé školy v plzeňské části Doubravka je ode dneška prvních sedm pozitivně testovaných lidí bez domova. Nakažené koronavirem přivezli strážníci oblečení v ochranných oblecích. V karanténě tam pacienti budou 14 dní, řekl ČTK radní města pro bezpečnost Martin Zrzavecký (ČSSD). Dohled v uzamčeném areálu i okolí zajistí státní a nepřetržitě pak městská policie, na chodu zařízení se podílejí neziskové organizace.

"Dnes jsme zařízení ve Školní ulici zprovoznili. Teď jsem přijel z potravinové banky a rozbíháme karanténu," uvedl radní. V budově je 16 lůžek, a i když by šlo jejich počet zvýšit, tak se podle něj zatím s rozšiřováním karanténního místa nepočítá. "Pracujeme na dalších prostorách ve městě," řekl Zrzavecký. Ty budou podle něj nutné, pokud se začnou plošně testovat bezdomovci v ulicích a lidé v ubytovnách, což město chce. V záloze by mělo mít asi 100 lůžek.

V karanténě jsou lidi, kteří byli pozitivně testovaní v Domově sv. Františka, noclehárně pro bezdomovce, kde byli v izolaci. "Měli jsme gentlemanskou dohodu, že pokud tam budou nejvíce čtyři, tak to zvládnou. Ale vzhledem k tomu, že včera přibylo k jednomu dalších pět a dnes další, tak jsme je převezli do budovy ve Školní ulici," uvedl radní. Jde o Čechy, ale v karanténě v domově jsou ještě cizinci, jejichž počet neuvedl.

Plzeň chce prosadit, aby vláda nařídila povinné testování v ubytovnách. "Včera jsme o tom čtyři hodiny videokonferenčně diskutovali s neziskovými organizacemi, policií, zástupci města a kraje, krajskou hygienou i se zástupci neziskovek z Prahy a Bratislavy," řekl radní. Podle něj se bezdomovci s lidmi na ubytovnách prolínají a mohou si nákazu přenášet. Zrzavecký požaduje, aby vláda přijala usnesení o povinném antigenním testování jako u firem, což musí být nařízeno majitelům ubytoven, kteří musí stanovit a garantovat režim.

"Zítra budeme v diskusi pokračovat, musí být nastavená součinnost všech složek. Na povinném testování se shodujeme. Má to svoje přednosti, že odhalíme ohniska, a jsme schopni to nějak v čase vyřešit, ale má to i svoje rizika," uvedl Zrzavecký. Podle něj musí být jasné, kdo bude antigenní a hlavně následné PCR testy lidí bez domova a z ubytoven platit. Často jim chybí doklady a nejsou pojištění. Velkým problémem jsou cizinci.

Minulý týden město zjistilo, že soukromou ubytovnu, ve které žijí sociálně slabší občané včetně rodin s dětmi, zasáhla nákaza. "Včera je testovali podruhé a nedopadlo to tak špatně," uvedl Zrzavecký. O podobném případu v jiné ubytovně zatím neví.

V Plzni je 400 ubytovacích zařízení. "Podle cizinecké policie je v nich 5300 lůžek," dodal Zrzavecký. Ve městě pracuje 17.500 cizinců, většina žije v bytech.

Část lidí bez domova už v minulých dnech testovalo město s neziskovými organizacemi v evakuačním centru v DEPO2015.