V karanténě je třeba se podle SZÚ izolovat i od rodiny

Praha - V domácí karanténě by se měl člověk podle doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) izolovat i od rodiny. Nákup doporučuje objednat on-line, koupelnu užívat jako poslední a řádně po sobě uklidit. Separovat je třeba i odpadky včetně kapesníků. Vyplývá to z rad zveřejněných na webu SZÚ. V domácí karanténě jsou v Česku tisíce lidí, kteří se vrátili od soboty z Itálie. Doma je také většina z 58 nakažených v Česku, kteří nemají vážné příznaky, a nemusí tak být v nemocnici, i další lidé, kteří s nimi přišli do styku.

"Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat, a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti," uvedl ústav. Ideální je podle něj používat samostatnou koupelnu. Pokud to není možné, nezbytný je její pravidelný úklid.

"Osoba v domácí izolaci by měla používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Musí používat vlastní ručníky, jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou," píše se v doporučeních. V místech se sdílenou koupelnou či kuchyní, jako jsou například vysokoškolské koleje, je třeba vycházet jen v nezbytně nutných případech a s rouškou. Jídlo je nutné jíst ve vlastním pokoji, nádobí mýt ručně a otírat vlastní utěrkou.

Vlastní by měl mít izolovaný i nádobí nebo ložní prádlo. Prádlo je vhodné prát nad 60 procent, sušení a žehlení se doporučuje na nejvyšší možnou teplotu, kterou látka snese.

Pokud pobývá izolovaný v místnosti s jinými lidmi, měl by nosit roušku. Při kašlání a kýchání si má zakrývat ústa a nos jednorázovým kapesníkem. Použité patří do plastového pytle na odpadky, na místě je po použití umytí rukou vodou s mýdlem. Mydlení by mělo trvat nejméně 20 sekund, pak následuje opláchnutí tekoucí vodou a důkladné osušení. Neumytýma rukama není vhodné se dotýkat očí, nosu a úst.

Veškeré odpadky, se kterými přijde izolovaný do styku, se musí dát do pytle, který se vloží do dalšího pytle, ten se zaváže a teprve pak vloží do kontejneru.

O nákupy potravin, léků či jiného zboží je potřeba požádat jinou osobu nebo si je objednat on-line. "V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě," radí SZÚ. Samozřejmostí by mělo být odmítání návštěv a kontakt lékaře nejprve telefonicky. Izolovaný by se měl také snažit držet dál od domácích mazlíčků, v nutných případech si mýt ruce před a po kontaktu s nimi.