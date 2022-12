V Kanadě vypukne opět po čtyřech měsících boj o medaile z MS hokejistů do 20 let

Halifax/Moncton (Kanada) - Netradičně už po pouhých čtyřech měsících od skončení posledního šampionátu se bude hrát další turnaj mistrovství světa hokejistů do 20 let. Potřetí za sebou ho uspořádá Kanada, tentokrát v Halifaxu a Monctonu. Titul obhajuje právě mužstvo reprezentující kolébku hokeje. Čeští mladíci touží po minulém turnaji, kde zůstali těsně pod stupni vítězů, udělat poslední krůček k medaili, na niž čekají od roku 2005.

Již 47. ročník vždy ostře sledovaného juniorského šampionátu mělo původně zorganizovat Rusko v Novosibirsku a Omsku, invaze na Ukrajinu ale vše změnila. Rusku bylo pořadatelství odebráno, následně bylo oznámeno, že hokejové naděje se utkají o pozice na výsluní znovu v Severní Americe, kde proběhl v srpnu i šampionát odložený z konce loňského roku.

Nadcházející turnaj odstartuje v pondělí v 17 hodin SEČ zápasem skupiny B mezi Finskem a Švýcarskem. Dalšími účastníky této skupiny, která se odehraje v Monctonu, jsou USA, Lotyšsko a Slovensko. Češi vstoupí do turnaje v úterý 27. prosince půl hodiny po půlnoci duelem proti obhájcům zlata Kanaďanům. V "áčku" je pak čekají ještě Rakousko, Švédsko a Německo.

Do play off postoupí z každé skupiny čtyři celky, nový šampion bude znám v pátek 6. ledna. Zatímco v období krize spojené s pandemií koronaviru nehrozil účastníkům sestup, tentokrát už se poslední celky z obou skupin utkají v sérii hrané na dvě výhry o setrvání mezi elitou.

Kanada bude usilovat o jubilejní dvacáté zlato a je znovu v roli velkého favorita před dalším zámořským celkem USA. Stříbro obhajují Finové a bronz Švédové, kteří v srpnu v boji o třetí místo zdolali Česko 3:1. Pro národní tým šlo o druhou čtvrtou příčku z posledních pěti odehraných MS. Čekání na medaili trvá od bronzu z roku 2005.

"Je to mladá kategorie, kde hraje obrovskou roli hlava," prohlásil před odletem týmu do dějiště turnaje trenér Radim Rulík, který zažil v roli asistenta Jaroslava Holíka v roce 2000 i zisk zlata. Sám má nyní k ruce asistenty Marka Židlického s Jiřím Kalousem.

Sedmapadesátiletý kouč věří, že hráči budou - stejně jako v srpnu - znovu hladoví po úspěchu. "My uděláme vše pro to, abychom je drželi při zemi. Aby podali co nejlepší výkon a abychom z nich vyždímali to lepší," řekl Rulík. Zdůraznil, že na juniorských šampionátech je klíčová obětavost. "Jestli kluci skočí po hlavě do střely, nebo ne. Jestli udělají krok navíc. Rozhodují detaily a to, jak to mají nastavené v hlavě. Jak se mužstvo semkne k sobě. Pak jsou ochotní nechat na ledě vše," dodal Rulík.

Drtivá většina hráčů v kádru má sice s juniorským MS zkušenosti, ambice mužstva ale Rulík nechtěl příliš konkretizovat. Základním cílem je však ale postup do čtvrtfinále. "Nebudu dělat žádné prohlášení. Minule jsem ho udělal a potom si hráči mysleli, že jim třeba nevěřím. To v žádném případě. Uvidíme. Nedokážu to odhadnout. Teď budou všichni rozehraní. Určitě uděláme všichni maximum pro nejlepší výkon a výsledek," ujistil Rulík.