V Kamenici nad Lipou začalo 16. Hračkobraní, hračky nabízí 13 českých výrobců

Kamenice nad Lipou (Pelhřimovsko) - Na zámku v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku začal 16. ročník festivalu Hračkobraní. Hračky ze dřeva, kovu, látek nebo keramiky tam do neděle bude nabízet 13 českých výrobců. Přijel i havlíčkobrodský výrobce krasohledů a po letech výrobce stavebnice Merkur. Velký zájem mají děti o tři desítky tvořivých dílen, které jsou na nádvoří i v sálech zámku.

Festival zaměřený na hračky z přírodních materiálů začal dvě hodiny před polednem. Vedoucí pořadatelské správy kulturních zařízení města Petr Pech byl s úvodním zájmem lidí spokojený. "Všechno se u nás odvíjí od počasí, protože je to akce, která sice probíhá i vevnitř, ale větší část je venku," řekl ČTK.

Kvůli epidemii koronaviru před dvěma lety Hračkobraní nebylo. Vloni, kdy museli pořadatelé kontrolovat, jestli jsou příchozí očkovaní, přišlo asi 5000 lidí, o něco méně než obvykle. "My máme průměrnou návštěvnost kolem 7000 lidí za těch pět dní," řekl Pech.

Zájem o české hračky podle Pecha je. "Alespoň co mám ohlasy od těch výrobců. Někteří nám třeba říkají, my tady tolik neprodáme, ale poznáme to potom třeba na Vánoce, na objednávkách," uvedl. Některé zájemce museli pořadatelé kvůli omezenému místu i odmítnout.

Poprvé se Kamenici nad Lipou představuje firma Didawood, která nabízí hry, hračky a didaktické pomůcky vyrobené z dřevního odpadu. Výrobci krasohledů přijíždějí několik posledních let. "Dokonce jsme i díky Hračkobraní získali certifikát Správná hračka pro naše výrobky, k tomu sem jezdí soustu nadšenců," řekla Zuzana Titzová. Její muž Martin Titz začal krasohledy vyrábět v roce 2001.

To, že sto let stará stavebnice jde s dobou, přijela dětem ukázat firma Merkur Toys. "Modely, které tady můžou vidět, jsou pohyblivé, mechanické, elektronické. Stavíme tady i robotiku, která je novou oblastí v Merkuru," řekl ČTK Lukáš Krátký, projektový manažer společnosti. Modely se dají ovládat i pomocí mobilního telefonu.

Na pořádání festivalu s doprovodnými výstavami hraček se podílí město, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Unie výtvarných umělců ČR, Asociace hračka a Sdružení pro hračku a hru.