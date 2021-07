V Kamenici nad Lipou začal 15. ročník Hračkobraní

Kamenice nad Lipou (Pelhřimovsko ) - V Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku začal 15. ročník festivalu Hračkobraní, který je zaměřený na originální tvorbu pro děti. Kromě účasti výrobců hraček z přírodních materiálů jsou jeho součástí výtvarné dílny nebo divadelní představení. Festival potrvá do 18. července.

Festival se koná na kamenickém zámku i v přilehlém zámeckém parku. Podle Petra Pecha, vedoucího Správy kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou jsou prostory připravené tak, aby bylo možné v programu pokračovat i při deštivém počasí. "Průběh akce počasí sice může trošku komplikovat, ale máme vnitřní prostory, takže když bude zrovna pršet, můžou návštěvníci na výstavu nebo do vnitřních dílen. V parku je krytá pergola, ve které je asi pět dílen, další jsou pod stany," řekl Pech.

Pořadatelé připravili více než 20 tvůrčích dílen, prezentovat se přijelo 13 výrobců hraček. Někteří původně přihlášení svoji účast kvůli koronaviru zrušili. Loni se kvůli pandemii Hračkobraní nekonalo vůbec, v letech předchozích bylo vystavujících asi 17. Návštěvníků obvykle přišlo okolo 7000, dlouhodobě nejnavštěvovanějším dnem je sobota.

Poprvé je na festivalu například výrobce stavebnice Urbix a houpacích prken Houpee. "Podílím se na fungování poroty při ocenění Správná hračka, které se uděluje asi 25 let. Tam se hodnotí všechny hračky včetně plastových, které my nebereme, ale vytipovávám si tam možné vystavovatele. V soutěži zaujali, tak jsme si je pozvali," řekl Pech.

Začátek festivalu se dnes kvůli protiepidemickým opatřením neobešel bez fronty u vstupu, kde pořadatelé u každého návštěvníka kontrolovali doklady o prodělané nemoci covid-19, o očkování proti němu nebo čestná prohlášení o podstoupení testu s negativním výsledkem. Do areálu je jediný vstup při příchodu na zámecké nádvoří. Návštěvníky to ale neodradilo, dorazily i dětské tábory. "Co mě osobně nejvíc drásá, je to, že v hospodách řeknou fajn, každý je zodpovědný za to, jestli je bezinfekční, ale pro pořadatele takovýchto akcí výjimku neudělají," řekl Pech.

Cílem Hračkobraní je propagovat české výrobce hraček a představit alternativy k těm masově vyráběným. Zároveň chce ukázat hračky z přírodního materiálu jako současné a konkurenceschopné. Na přípravě festivalu spolupracuje i Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, které spravuje zámek ve městě, nebo Unie výtvarných umělců ČR, která se podílí i na ocenění Správná hračka. Uměleckoprůmyslové muzeum v kamenickém zámku trvale vystavuje svoje sbírky hraček. Letos expozici rozšířilo i do dříve nepřístupných částí zámku.