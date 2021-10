V Kalifornii se zřítilo malé letadlo do rezidenční čtvrti, nejméně dva mrtví

Los Angeles - Na hustě obydlené předměstí kalifornského města San Diego se v pondělí zřítilo malé letadlo. Při nehodě zemřeli nejméně dva lidé a další dva utrpěli zranění. Stroj při pádu také poničil asi deset domů a několik aut, napsala agentura AP. Zatím není jasné, kolik lidí bylo na palubě, podle místních hasičů však nikdo z nich velmi pravděpodobně nepřežil. Příčina nehody je zatím nejasná.

"Nechci to popisovat příliš barvitě, ale je to dost krutá scéna," řekl Justin Matsushita, zástupce šéfa místních hasičů. Letadlo mířilo z města Yuma v Arizoně do San Diega. Podle svědků však zřejmě mělo problémy a snažilo se přistát na nedalekém letišti. Kolem poledne místního času (21:00 SELČ) se však zřítilo do ulice.

Jedno z křídel letadla při pádu vrazilo do dodávky dopravní společnosti UPS, jejíž řidič nehodu nepřežil. Trup stroje se pak odvalil na dva blízké domy a explodoval.

Podle místních úřadů zatím není jasné, kolik bylo v šestimístném letadle lidí, potvrzené je zatím jen úmrtí pilota, který pracoval jako kardiolog v nemocnici v Yumě. Společnost UPS pak potvrdila úmrtí jednoho ze svých řidičů.

Letadlo se zřítilo jen tři bloky od místní střední školy, která vydala prohlášení, podle nějž jsou všichni tamní studenti v pořádku.

Incident vyšetřují federální letecké úřady.