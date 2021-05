V Kalifornii objevili doutnající sekvojovec po požáru z loňského roku

Los Angeles - Správci amerického národního parku Sequoia, který je domovem proslulých sekvojovců obrovských, narazili na jeden z těchto masivních stromů, který stále doutnal po požáru, jež oblast sužoval od loňského srpna do prosince. Odborníci to považují za známku toho, že v oblasti nadále panuje nebývalé sucho, a varují před nastupující sezonou požárů. Ta by podle nich mohla být stejně ničivá jako ta loňská, při níž přišlo o život 33 lidí a jen v Kalifornii při ní lehla popelem oblast o rozloze přes 17.000 kilometrů čtverečních, nejvíce v historii amerického státu.

"Skutečnost, že některé oblasti stále doutnají po požáru Castle fire z roku 2020 jen ukazuje, jak je park suchý," řekl Leif Mathaisen ze správy národního parku Sequoia. "Jelikož letos tak málo sněžilo a pršelo, najdeme s přechodem jara do léta možná ještě další podobné úkazy," dodal. Doutnající sekvojovec je podle něj izolovaný a nepředstavuje nebezpečí pro své okolí ani pro návštěvníky parku.

Požár zvaný Castle fire vznikl podle hasičů po úderu blesku loni 19. srpna a následně zachvátil území přes 700 kilometrů čtverečních, než se jej podařilo plně dostat pod kontrolu a uhasit loni v prosinci.

Ve většině Kalifornie nyní panuje sucho. V pohoří Sierra Nevada, kde se park Sequoia nachází a které zásobuje Kalifornii třetinou veškeré pitné vody, je nedostatek vláhy podle úřadů vážný až extrémní. K prvnímu dubnu, kdy je obvykle sněhová pokrývka v pohoří na nejvyšší úrovni za celý rok, byla letos pouze na necelých 60 procentech průměrné úrovně.

Meteorologická společnost AccuWeather tak již nyní předpovídá, že nejlidnatější americký stát čeká nadprůměrně ničivá sezona požárů. Podle jejího odhadu po celém západním pobřeží USA letos shoří asi 38.000 kilometrů čtverečních porostu, což zhruba odpovídá polovině rozlohy České republiky.

Výjimkou by mohla být jižní Kalifornie, kde sucho přes zimu paradoxně vyhlídky vylepšilo. Kvůli nedostatku vláhy na jaře totiž tolik nevyrostla tráva, která v létě vysychá a stává se palivem pro požáry.