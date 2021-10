V kádrech týmů NHL je 28 českých hokejistů

New York - V kádrech klubů NHL zůstává před úterním startem nové sezony 28 českých hokejistů. Největší zastoupení mají s triem hráčů z tuzemska Boston a Toronto. V kádru Bruins je kanonýr David Pastrňák s dalším útočníkem Tomášem Noskem a obráncem Jakubem Zbořilem. Dres Maple Leafs budou oblékat jako nové akvizice gólman Petr Mrázek (dosud Carolina) a forvardi Ondřej Kaše (Boston) a David Kämpf (Chicago).

Tři další čeští hráči jsou na marodce. Mimo hru jsou útočník Jakub Vrána z Detroitu a gólman Pavel Francouz z Colorada, kteří by jinak patřili do prvního týmu. Dalším je útočník Lukáš Rousek, který měl o premiéru v NHL bojovat v Buffalu po příchodu ze Sparty.

Dalších 22 českých hokejistů se už přesunulo do farmářských týmů do AHL či ECHL. Může tam skončit i obránce Andrej Šustr z Tampy Bay, pokud si jej nevybere do dneška jiný zájemce ze seznamu volných hráčů. Pravděpodobně se přesune do AHL do celku Syracuse Crunch.

Přehled českých hokejistů v týmech NHL a na farmách:

Východní konference:

Atlantická divize:

Boston Bruins: Jakub Zbořil (obránce), Tomáš Nosek, David Pastrňák (oba útočníci). Farma - Providence Bruins (AHL): Jakub Lauko (útočník).

Buffalo Sabres: nikdo. Marodka: Lukáš Rousek (útočník). Farma - Rochester Americans (AHL): Matěj Pekař (útočník).

Detroit Red Wings: Filip Hronek (obránce), Filip Zadina (útočník). Marodka: Jakub Vrána (útočník).

Florida Panthers: Radko Gudas (obránce).

Montreal Canadiens: nikdo.

Ottawa Senators: nikdo.

Tampa Bay Lightning: Jan Rutta (obránce), Ondřej Palát (útočník). Waiver list: Andrej Šustr (obránce).

Toronto Maple Leafs: Petr Mrázek (brankář), David Kämpf, Ondřej Kaše (oba útočníci). Farma - Toronto Marlies (AHL): Filip Král (obránce).

Metropolitní divize:

Carolina Hurricanes: Martin Nečas (útočník).

Columbus Blue Jackets: Jakub Voráček (útočník).

New Jersey Devils: Pavel Zacha (útočník).

New York Islanders: Jakub Škarek (brankář).

New York Rangers: Libor Hájek (obránce), Filip Chytil (útočník).

Philadelphia Flyers: nikdo.

Pittsburgh Penguins: Dominik Simon, Radim Zohorna (oba útočníci).

Washington Capitals: Vítek Vaněček (brankář). Farma - Hershey Bears (AHL): Michal Kempný (obránce).

Západní konference:

Centrální divize:

Arizona Coyotes: Karel Vejmelka (brankář), Dmitrij Jaškin (útočník). Farma - Tucson Roadrunners (AHL): Josef Kořenář (brankář), Jan Jeník (útočník).

Colorado Avalanche: nikdo. Marodka: Pavel Francouz (brankář). Farma - Colorado Eagles (AHL): Martin Kaut (útočník).

Dallas Stars: Radek Faksa (útočník).

Chicago Blackhawks: Dominik Kubalík (útočník). Farma - Rockford IceHogs (AHL): Jakub Galvas, Michael Krutil (oba obránci), Matěj Chalupa, Jakub Pour, Michal Teplý (všichni útočníci).

Minnesota Wild: nikdo.

Nashville Predators: David Rittich (brankář). Farma - Florida Everblades (ECHL): Tomáš Vomáčka (brankář).

St. Louis Blues: nikdo.

Winnipeg Jets: nikdo. Farma - Manitoba Moose (AHL): Kristian Reichel (útočník).

Pacifická divize:

Anaheim Ducks: nikdo. Farma - San Diego Gulls (AHL): Lukáš Dostál (brankář).

Calgary Flames: Daniel Vladař (brankář).

Edmonton Oilers: nikdo. Farma - Bakersfield Condors (AHL): Ostap Safin (útočník).

Los Angeles Kings: nikdo. Farma - Ontario Reign (AHL): Martin Frk (útočník); Rapid City Rush (ECHL): Lukáš Pařík (brankář).

San Jose Sharks: Radim Šimek (obránce), Tomáš Hertl (útočník). Farma - San Jose Barracuda (AHL): Kryštof Hrabík, Adam Raška (oba útočníci).

Seattle Kraken: nikdo.

Vancouver Canucks: nikdo. Farma - Abbotsford Canucks (AHL): Karel Plášek (útočník).

Vegas Golden Knights: nikdo. Farma - Henderson Silver Knights (AHL): Jiří Patera (brankář).

