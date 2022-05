V K. Varech po šesti letech znovu vytrysklo Vřídlo, přilákalo stovky lidí

Karlovy Vary - Výtrysk Vřídla v Karlových Varech se po šesti letech vrátil do Vřídelní kolonády. Po rozsáhlé rekonstrukci kolonády se tak do lázeňského města vrátil v původní podobě jeden z jejích symbolů. Šest let byl výtrysk dočasně přemístěn před kolonádu, kde tryskal v regulované síle. Na návrat Vřídla do kolonády se dnes přišly podívat stovky lidí.

"Máme za sebou dvě etapy. Ta první etapa spočívala v tom, že se musely opravit suterénní prostory a krenotechnologie. A teď jsme navrátili Vřídlo do místa výtrysku tak, jak tomu bylo do roku 2016. Ale budeme v úpravě prostor pokračovat. Musíme ale sehnat dostatek finančních prostředků, protože půjde o stamiliony korun," řekla po znovuotevření vřídelního sálu kolonády primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Pramen Vřídla má 72 stupňů Celsia a je nejteplejším pramenem v Česku, připomněla primátorka. Léčivé vlastnosti má Vřídlo nejvyšší, pokud se pije přímo v místě svého vývěru. Léčivý je i samotný prostor výtrysku, do kterého se vypařuje horká minerální voda.

Oprava Vřídelní kolonády stála v posledních několika letech město desítky milionů korun. Podle náměstka primátorky Petra Bursíka (ODS) bylo cílem opravy nejen zachránit kolonádu, která byla v havarijním stavu, ale i vrátit jí její podobu ze 70. let minulého století, kdy byla postavena. Nejprve bylo nutné opravit a vyměnit takzvanou krenotechnologii, která zajišťuje jímání a odvzdušnění vody, což stálo asi 24 milionů korun. Pak odborníci opravili části budovy, zejména podlahu vřídelní síně, která tvoří zároveň strop nad technologickou částí kolonády. Zatím poslední etapa za zhruba 30 milionů korun se pak zaměřila na obnovu vzhledu kolonády.