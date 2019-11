V Jordánsku byly pobodáni španělsky hovořící turisté

Ammán - U památek v severojordánském městě Džaraš útočník pobodal tři turisty, jednoho strážce a místního průvodce. Agentura Reuters původně napsala, že cílem útoku byly tři Španělky, avšak později informovala, že podle zdroje ze španělského ministerstva zahraničí nikdo ze zraněných není španělský občan. Arabský list Al-Ghad píše, že zranění turisté jsou z Mexika. Jordánská policie uvedla, že zatkla jednoho muže a podle španělského tisku je to už dříve hledaný člověk. Jordánská agentura Petra informuje, že útočník byl jenom jeden.

"Dnes v poledne muž nožem napadl turisty, jednoho průvodce a člena bezpečnosti, který se ho pokusil zastavit," sdělil k incidentu policejní mluvčí. "Zranění byli převezeni do nemocnice a útočník byl okamžitě zatčen," dodal podle agentury AFP. K útočníkovi ani jeho možné motivaci více informací neposkytl.

Zdroj ze španělského ministerstva zahraničí citovaný agenturou Reuters sdělil, že pobodaní turisté nejsou Španělé.

Na sociálních sítích se také objevilo video, na němž některé z obětí hovoří španělštinou s latinskoamerickým přízvukem. "To je dýka, to je dýka, je to nůž," křičí na něm ženský hlas. Na zemi je vidět ležet zakrvácenou ženu a někoho, kdo jí drží ručník na zádech. Vedle pak sedí muž se zraněnou nohou.

Podle původní zprávy byly oběti převezeny do nemocnice a jejich zranění nejsou těžká. Al-Ghad ale napsal, že cizinci z Mexika jsou zraněni těžce.

Džaraš je hned po Petře druhou nejvyhledávanější turistickou destinací v Jordánsku. Návštěvníci tam jezdí na prohlídku historického opevněného města Gerasa. Místo leží zhruba 50 kilometrů severně od Ammánu.

Založení města se připisuje Alexandrovi Makedonskému nebo jednomu z jeho generálů. Při zemětřesení v 8. století bylo silně poničeno a jeho zbytky byly objeveny v 19. století. V blízkosti bylo vybudováno moderní město Džaraš.

Agentura AFP připomíná, že nejde o ojedinělý útok v turistické destinaci v Jordánsku. V Karaku, který leží jižně od Ammánu a je rovněž hojně navštěvován, v roce 2016 útočníci zabili 14 lidí včetně kanadské turistky. K akci se přihlásil teroristický Islámský stát a loni bylo za útok odsouzeno deset lidí. Dva z nich dostali doživotí.