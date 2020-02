V Jokohamě začala z infekční lodi evakuace Američanů

ČTK/AP/Jae C. Hong

Jokohama - Z výletní lodi Diamond Princess, která od počátku února kotví v karanténě v přístavu japonského města Jokohama se 355 nakaženými novým koronavirem na palubě, začalo vyloďování Američanů. Oznámila to dnes agentura AFP s odvoláním na svého reportéra, který sledoval odjezd desítky autobusů od plavidla. Server BBC News s odvoláním na americké úřady uvedl, že z téměř čtyř stovek Američanů na výletní lodi se čtyři desítky koronavirem nakazily. Léčit se budou v Japonsku.

Autobusy s Američany ještě zůstávají v areálu přístavu. "Musíme čekat s odjezdem, dokud úplně všichni nenastoupí," řekla AFP Sarah Aranaová z Kalifornie, která je v jednom z autobusů. "Jsem ráda, že můžu (z lodi) odejít," dodala s tím, že americká vláda se k tomuto kroku měla odhodlat mnohem dřív.

Před nástupem do autobusu cestující podle Aranaové prošli namátkovou pasovou kontrolou, bez lékařského vyšetření. Z autobusu by se pak měla dostat na palubu jednoho ze dvou speciálně vyslaných letadel, které Američany přepraví do vlasti. Tam mají zůstat dalších 14 dní v karanténě; někteří na letecké základně v Kalifornii, další v Texasu. Aranaová dodala, že sama ještě neví, kde skončí.

"Odletíme za pár hodin, žádné podrobnosti ještě nevíme. Možná skončím v Texasu, anebo v Nebrasce," řekla agentuře Reuters Gay Courterová.

Někteří Američané evakuaci odmítli. "Proč bych měl nastoupit do autobusu a letadla s lidmi, kteří jsou možná nakažení a se kterými jsem strávil skoro dva týdny v izolaci?" napsal na twitteru právník Matt Smith.

Ředitel amerického Národního institutu alergií a infekčních chorob (NIAID) Anthony Fauci televizi CBS řekl, že cestující, u nichž se nákaza projeví během letu do USA, budou odděleni od ostatních pasažérů.

Loď s více než 3700 cestujícími a členy posádky je v karanténě od 3. února. Podezření, že se nemoc na plavidle šíří, pojaly japonské úřady poté, co Hongkong potvrdil koronavirus u člověka, který na ní předtím pobýval. Mezitím se plavidlo stalo místem s největší koncentrací případů nového koronaviru mimo Čínu.

Japonsko původně chtělo nechat na lodi všechny pasažéry do středy příštího týdne, kdy čtrnáctidenní karanténa uplyne. Nakonec však v pátek nechalo vystoupit z lodi na břeh všechny lidi, kterým je 80 a více let, trpí nějakou chronickou chorobou nebo měly kajuty bez oken s podmínkou, že budou mít negativní testy na nový koronavirus.

Podle agentury Kjódó se chystají letadla k evakuaci svých občanů vyslat také Kanada, Hongkong a Jižní Korea, stejný krok zvažuje i Austrálie.

Pokud jde o výletní loď Westerdam, která ve čtvrtek zakotvila v Kambodži po odmítnutí ostatními zeměmi, vyšetření jedné z cestujících, třiaosmdesátileté Američanky, po příletu do Malajsie potvrdilo, že se nakazila koronavirem. Uvedla to agentura Reuters.

V pevninské Číně mezitím počet nakažených novým typem koronaviru dosáhl 68.500. Po celém světě je nakažených přes 69.000. Na chorobu COVID-19, kterou vir způsobuje, v pevninské Číně zemřelo do soboty 1665 lidí. Po jedné oběti ohlásily také úřady v samosprávném čínském městě Hongkongu, na Filipínách, v Japonsku, na Tchaj-wanu a ve Francii.