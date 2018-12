Praha - V největším skiareálu Jizerských hor na Tanvaldském Špičáku začne o tomto víkendu zimní sezona. V provozu bude lanovka na Špičáku I s červenou sjezdovkou. V Jeseníkách platí ode dneška první stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Díky sněhové nadílce už mohou konečně do hor vyrazit také běžkaři, v Jeseníkách nadále sněží.

Lyžařům začne sezona v Jizerských horách o tomto víkendu

V největším skiareálu Jizerských hor na Tanvaldském Špičáku začne o tomto víkendu zimní sezona. V provozu bude lanovka na Špičáku I s červenou sjezdovkou. Na sjezdovce je asi půl metru sněhu. Novinářům to dnes řekl ředitel Ski bižu Pavel Bažant. Ski bižu provozuje v Jizerských horách kromě tohoto střediska i Severák v Hraběticích a Bedřichov, tam sezona začne nejspíš v příštím týdnu.

Ski bižu letos před sezonu investovala zhruba 35 milionů korun, většina peněz směřovala do skiareálu na Tanvaldském Špičáku. Podle Bažanta zpevnili část plochy parkoviště a kvůli stížnostem obyvatel z obce pořídili pro zasněžování dolních partií sjezdovek čtyři sněžná děla. "Zakoupili jsme to nejtišší, co na trhu je," uvedl Bažant.

Hlavní novinkou je ale nová odpojitelná lanovka, ve skiareálu s osmi kilometry tratí tak budou dvě čtyřsedačky. Výstavba druhé už je hotová, podle Bažanta čekají jen na vydání rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu. Lyžaře by měla druhá lanovka začít vozit od 20. prosince, obsluhovat bude černou sjezdovku Slalomák a modrou Kostelní. Lanovka zlepší hlavně komfort pro lyžaře, každá sedačka má takzvanou bublinu, plastový kryt. Lidé tak budou chráněni před sněžením či větrem. Rychlejší bude i cesta nahoru.

Pořízení lanovky, růst mezd i cen energií jsou ale podle Bažanta důvodem, proč na Tanvaldském Špičáku zvýšili ceny skipasů zhruba o osm procent. Celodenní jízdenka bude stát o 50 korun více než v minulé sezoně, 640 korun.

Ceny v Bedřichově a na Severáku zůstanou stejné jako v minulé sezóně, celodenní skipas tak vyjde na 400 korun. Na severní části Severáku by se mohlo lyžovat už tento víkend, středisko ale bude sloužit pro výuku lyžařských instruktorů. Pro veřejnost tak bude Severák k dispozici od 20. prosince. V příštím týdnu možná začne provoz i v Bedřichově, kde zasněžování v minulých dnech komplikoval nedostatek vody. Situaci ale výrazně zlepšilo dnešní sněžení. Mezi středisky bude v zimě opět jezdit skibus, v minulé sezoně přepravil přes 10.000 lidí.

V Jeseníkách platí první lavinový stupeň, užijí si už běžkaři

V Jeseníkách platí ode dneška první stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Důvodem je množství sněhu, které napadlo v nejvyšších partiích hor za poslední dva dny. Na vrcholcích Jeseníků leží podle dispečera jesenické horské služby Jiřího Hejtmánka kolem 30 centimetrů sněhu, na závětrných svazích je vrstva ještě podstatně vyšší. Díky sněhové nadílce už mohou konečně do hor vyrazit také běžkaři, v Jeseníkách nadále sněží.

"Za posledních 48 hodin napadlo 30 centimetrů sněhu. Jde o prachový sníh, který napadl na trávu. Není spojen se zemí, je to bez základů. Vzhledem k této sněhové pokrývce se základní první stupeň už musí vyhlásit. Severozápadní svahy, kde fouká vítr a kde se sníh nejvíce ukládá, bude sněhu podstatně více. Měřit do terénu půjdeme ve středu nebo ve čtvrtek, má pořád sněžit," řekl dnes ČTK Hejtmánek.

Na horách podle horských záchranářů sněží od sobotního večera, nejvíce sněhu napadlo v neděli. První stupeň lavinového nebezpečí platí ode dneška. Loňskou sezonu bylo sněhu na horách v tuto dobu podstatně více. První stupeň vyhlásila horská služba už na přelomu listopadu a prosince, v druhé polovině prosince již platil druhý stupeň lavinového nebezpečí. V nejvyšších partiích hor tehdy leželo až 65 centimetrů sněhu.

Do Jeseníků mohou konečně vyrazit kvůli sněhové nadílce už běžkaři, sjízdná by měla být trasa z Červenohorského sedla, kde hlásí horští záchranáři 20 centimetrů sněhu. "Jezdit se dá pěkně také po cestě z Ovčárny směrem na Švýcárnu. V pohodě je to od 1200 metrů nad mořem," dodal Hejtmánek. Na horách podle něj stále sněží, teploty se pohybují kolem tří stupňů pod nulou, ráno to bylo až minus pět stupňů.