V Jizerských horách mají běžkaři 70 kilometrů upravených stop

Bedřichov (Jablonecko) - Podmínky pro běžkaře v Jizerských horách mírně vylepšil nový sníh, za poslední dva dny připadlo pět až deset centimetrů. Upravené jsou zatím základní okruhy, zhruba 70 kilometrů tratí, řekl dnes ČTK ředitel Jizerské o.p.s. Martin Kunc. V Beskydech zatím nedostatek sněhu běžecké lyžování neumožňuje.

Nezisková společnost má údržbu Jizerské magistrály na starost, podmínky ale pro běžkaře v této sezoně zatím ideální nejsou. "Znát je každý metr nadmořské výšky. Ideální stopy jsou od Blatného rybníka, všechno níže je upravené nahladko," uvedl Kunc. Podle něj i v minulých dnech sněžilo v Jizerských horách méně než v jiných částech republiky. Sněhu je tak v Jizerských horách maximálně do 40 centimetrů. Běžkaři mohou na magistrálu vyrazit z Bedřichova, upravená jsou i nástupní místa z Jizerky, Souše či Pekla.

Tratě se stopami mohou běžkaři využít i v Krkonoších, třeba v Harrachově. Dostupné jsou i z nižších poloh. "Turistům doporučujeme využít centrálního parkoviště, odkud se dá dojít jeden kilometr k betonovému mostu a vyrazit podél Mumlavy na hřebeny. Protažený je i Terex od státních hranic, kde je 20 až 30 centimetrů. Od středy 6. ledna je nově protažená i stopa na klasické lyžování na Kládovce. Ve vyšších partiích jsou pak opět od 6. ledna protažené tratě přes Rokytnici až na Dvoračky a na Rezek," uvedl předseda sportovní komise Harrachova Radek Čermák.

Skiareály v celé zemi musí zůstat uzavřené, současná protiepidemická opatření dnes vláda prodloužila nejméně do 22. ledna. O vánočních prázdninách řada lidí vyrazila sáňkovat na uměle zasněžené sjezdovky. Člen horské služby a náměstek ředitele Sportovního areálu Harrachov Vlastislav Fejkl před tím varuje. "Úrazy ze sáňkování jsou srovnatelné s autonehodami. Od lékařů máme zprávy, že to jsou nárazy do stromů, do tvrdých překážek. Málokdo si uvědomuje, že technický sníh má úplně jinou strukturu, je tuhý a opravdu na něm není možné zabrzdit klasicky zabořením pat do sněhu," uvedl Fejkl. Díky přírodnímu sněhu je ale nyní možné bobovat i na svazích, které se uměle nezasněžují.

Běžecké lyžování v Beskydech zatím nedostatek sněhu neumožňuje

Nedostatek sněhu zatím v Beskydech neumožňuje úpravu běžecký tras. Nabídka pro milovníky bílé stopy je tak nulová. Jedině na Pustevnách technika připravila několik stovek metrů první trasy. ČTK to dnes řekl dispečer Horské služby Beskydy. Podle něj v moravskoslezském pohoří v posledních dnech připadlo do deseti centimetrů sněhu.

"Zatím je to špatné. Jedině na Pustevnách projeli cvičně několik stovek metrů. Sněhu je ale v Beskydech málo a je to spíš na zničení lyží," řekl dispečer. Josef Bil z Pusteven potvrdil, že technika zatím upravila prvních několik stovek metrů. "Celkem máme k dispozici víc jak 70 kilometrů tras, takže je to jen zlomek," řekl.

Bez jediného metru běžecké trasy zatím zůstává největší beskydský lyžařský areál v Bílé na Frýdecko-Místecku. "Sněhu je málo. Dole to je jen poprášené, nahoře připadlo do pěti centimetrů," řekl provozovatel areálu Jaroslav Vrzgula.

Pokud bude sníh, trasy se podle něj upravovat budou, i přesto, že to bude znamenat prohloubení ekonomické ztráty. "Kraj jejich úpravu dotuje, ale ne v plné výši. Takže jisté náklady s tím máme. Finančně nám to ale nyní nepřinese nic. Tratě ale upravíme. Rozumím tomu, že lidé chtějí za sportem na hory, hlavně ti z paneláků," doplnil Vrzgula.

Na sníh čekají i provozovatelé areálu v Mostech u Jablunkova, který také patří mezi vyhlášené běžkařské resorty. "Sníh není, je to katastrofa," řekl správce areálu.