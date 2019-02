Brno - V Jihomoravském kraji začala chřipková epidemie. ČTK to řekla vedoucí protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Mezi 1,2 milionem obyvatel je zhruba 23.000 lidí s akutními respiračními nemocemi jako jsou nachlazení, rýma nebo kašel, ale část z nich má chřipku. Před týdnem bylo 21.000 nemocných, ale většinou šlo o nachlazení, chřipka byla sporadicky. Proto hygienici mluvili spíš o epidemii nachlazení než o chřipce. Za týden se však počet pacientů s chřipkou zdvojnásobil a tvoří kolem šesti procent všech případů.

Na 100.000 obyvatel připadá 1918 lidí s akutními respiračními nemocemi a chřipkou. Před týdnem jich bylo 1753 a chřipka byla v 60 případech na 100.000 obyvatel, nyní už je to 105 lidí na stejný počet obyvatel. "Nemocnost jde nahoru, ale kromě akutních respiračních nemocí se k tomu začíná přidávat chřipka. Oproti minulému týdnu se to zdvojnásobilo, takže se nám to začíná překlápět do chřipkové epidemie," uvedla Ciupek.

Nejvíce zasaženou skupinou jsou mladí lidé ve věku od 15 do 24 let a také děti do pěti let. "To je pro nastupující chřipkovou epidemii typické," poznamenala Ciupek. Minulý týden byli jihomoravští hygienici ohledně epidemie chřipky zdrženliví a mluvili spíš o počínající epidemii akutních respiračních nemocí. Hranice pro epidemii je kolem 1700 případů nemocných na 100.000 obyvatel.

Hygienici však sbírají data pouze od praktických lékařů, takže je možné, že je nemocných více, ale ještě nevyhledali lékařskou pomoc. Podle hygieniků obvykle dospělí lidé v produktivním věku hledají lékaře až ve chvíli, kdy je jim nejhůř.

Loni trvala chřipková epidemie dva měsíce. Počet nemocných akutními respiračními nemocemi a chřipkou se tehdy dostal až k hranici 30.000 lidí na 1,2 milionu obyvatel.