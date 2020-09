V jihočeském Suchdole měl premiéru film Krajina v stínu

Diváci 4. září 2020 přišli do kina v Suchdole nad Lužnicí na předpremiéru historického filmu Krajina ve stínu. Snímek volně podle 75 let starých událostí natočil Bohdan Sláma (na promítacím plátně). Při odsunu Němců partyzáni v Tušti u Suchdola nad Lužnicí koncem května 1945 zabili 14 lidí.

Diváci 4. září 2020 přišli do kina v Suchdole nad Lužnicí na předpremiéru historického filmu Krajina ve stínu. Snímek volně podle 75 let starých událostí natočil Bohdan Sláma (na promítacím plátně). Při odsunu Němců partyzáni v Tušti u Suchdola nad Lužnicí koncem května 1945 zabili 14 lidí. ČTK/Homolka Jan

Suchdol nad Lužnicí (Jindřichohradecko) - Filmaři dnes v Suchdole nad Lužnicí uvedli předpremiéru historického filmu Krajina ve stínu. Snímek volně podle 75 let starých událostí natočil Bohdan Sláma. Na promítání přišli i někteří pamětníci takzvaného Tušťského masakru v jihočeském Vitorazsku. Při odsunu Němců tam partyzáni koncem května 1945 zabili 14 lidí. Dnes je vesnice součástí Suchdola nad Lužnicí.

Fotogalerie

Sál kina byl vyprodaný. "Krajina ve stínu je příběhem lidí v malé pohraniční vesnici, do jejichž života zasáhne válka a nacismus a po válce komunismus," uvedl PR manažer Bontonfilmu Lukáš Vedral.

Ve snímku hrají Stanislav Majer, Magdalena Borová, Barbora Poláková, Petra Špalková, Pavel Nový, Ondřej Malý či Zuzana Krónerová. Majer hraje manžela hlavní postavy, Marie.

"Pro mě je asi nejzásadnější to, že se pořád setkávám s tím, a dokonce i v mojí sociální bublině, že naříkání a kňourání nad divokým odsunem už bylo dost, že je to za námi. Pro mě je to nepochopitelné, protože si myslím, že to není za námi. Je to náš kostlivec ve skříni a je třeba ty kostlivce vytahovat a postavit ty pomníky. Já bych si nikdy netroufl to soudit, protože kdo ví, jak bych se zachoval, kdyby mi rodina zemřela v koncentráku. Ale dnes je potřeba říct, že když se karta obrátila, tak jsme byli stejní jako oni," řekl dnes ČTK Majer.

Historické drama Krajina ve stínu, k němuž napsal scénář Ivan Arsenjev, se událostmi z Tušti inspirovalo. Starosta Suchdolu Luboš Hešík (Nezávislí) divákům řekl, že historie událostí by měla být osvětlena. "Přeji si, abychom emoce, které to (film) v nás vzbudí, přetavili ve vzkaz pro budoucí generace, aby se už tyto tragické události neopakovaly," řekl.