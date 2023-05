V Jihočeském muzeu pobaví děti dvojice kutilů z večerníčku Pat a Mat

České Budějovice - Zábavnou výstavu o večerníčkovém seriálu Pat a Mat otevřelo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Nejcennějšími předměty jsou loutky a rekvizity z různých večerníčků. Výstava nabízí i animační dílnu, hernu, fotokoutek nebo informace o tvůrcích večerníčku Pat a Mat. ČTK to řekl Ondřej Sedláček, autor výstavy, která potrvá do 28. září.

"Hravou výstavu Pat a Mat jsem vytvořil po deseti letech zkušeností s výstavami zaměřenými především na rodiny a školy. Snažil jsem se v ní využít všechny možné atraktivní prvky, které dokážou dětské návštěvníky zabavit," řekl Sedláček, který se 15 let zabývá výstavami spjatými s ilustracemi z dětských knih nebo animovaných filmů. Jedna část kolekce zachycuje různou formou historii večerníčku a seriálu Pat a Mat, druhá linie přibližuje animované filmy obecně.

Podle Sedláčka je důležité, že dítě dostane pracovní list s deseti úkoly, které plní. Nejdřív přijde do herního koutku k Patovi a Matovi, kde je zahrádka s dílnou. "Tam uklízí listí. Pořádné děti uklízí listí, nepořádné děti ho rozhazují. V další části se dozví něco o postavě Pata a Mata, málokdo ví, který je který. Dozví se, že je odlišuje nejenom barva trika," řekl Sedláček. V jiné části si děti zkusí vyrobit animovaný film. V expozici je i hrací koutek pro menší děti, zhlédnout lze také film Pat a Mat.

Lidé také získají informace o historii večerníčku, o jeho tvůrcích Lubomíru Benešovi a Vladimíru Jiránkovi. Seznámí se rovněž s dějinami animace, s tím, jak vznikají animované, kreslené nebo loutkové pohádky. Spatří i ukázky ze snímků Krteček, Králíci z klobouku nebo Maxipes Fík.

"Jsou tam rekvizity a loutky z Krysáků, autíčko z Autopohádek a dvě větší scény z Pata a Mata. Nejcennější jsou originální loutky, rekvizity a ultrafány (průhledné fólie, na něž se kreslí) z různých večerníčků. Ať už je to maličký obrázek letícího krtečka nebo loutka Pata a Mata," řekl Sedláček.

Výstava zahrnuje i optické přístroje, které předcházely vynálezům vedoucím k filmovému promítání. Zájemci zkusí, jak fungovaly třeba zootrop nebo praxinoskop, a kdo je sestrojil. "Jak se stalo, že se obrázek rozpohyboval," uvedl Sedláček.

Loutek z večerníčků je v muzeu několik. Podle Sedláčka ale výstava nestaví na sbírkových předmětech. "Je dělaná na to, aby byla pro děti zajímavá a aby se zabavily. Ze zkušenosti víme, že děti jsou v takové výstavě schopné vydržet dvě hodiny a třeba i celé odpoledne. Zpozoroval jsem i děti, které se každý týden do výstavy vracely, protože je bavila," doplnil Sedláček.

Pilotní díl pro seriál "…a je to!" o svérázném kutilském duu Pat a Mat vznikl v roce 1976. Výtvarník a režisér Lubomír Beneš se inspiroval vtipy, které kreslil do časopisu. Ke spolupráci přizval výtvarníka Vladimíra Jiránka a společně vytvořili film Kuťáci. Podle informací na webu existuje 129 dílů seriálu. Je úspěšný i ve světě, kde se jmenuje různě, například v Polsku to jsou Sousedi. Populární jsou postavičky v Íránu.