V Jihočeském kraji sněžilo, na Vysočině hrozí náledí

Praha - Na jihočeských silnicích leží dnes rozbředlý sníh. Na vozovkách nižších tříd a tam, kde se používá písek nebo štěrk, je sníh krytý posypem. Na Vysočině jsou silnice holé, suché, sjízdné se zvýšenou opatrností. V úsecích, kde se na údržbu používá písek nebo štěrk, leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Jihočeský kraj

Na jihočeských silnicích leží dnes rozbředlý sníh. Na vozovkách nižších tříd a tam, kde se používá písek nebo štěrk, je sníh krytý posypem. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

Přes noc jezdili silničáři s veškerou technikou, kromě okresu Tábor, kde tolik nesněžilo. "Jezdily všechny vozy, kolem čtvrté ustalo sněžení. Silnice jsou udržené, teď jezdíme jen v úsecích, které je třeba dosolit. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, na silnicích prvních tříd, kde se solí, je sice posoleno, ale sůl působí postupně, tak se tam ještě vyskytuje rozbředlý sníh," řekl dispečer.

Podle meteorologů bude dnes v kraji zataženo, místy bude sněžit. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně, na horách od minus pěti do minus dvou.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou holé, suché, sjízdné se zvýšenou opatrností. V úsecích, kde se na údržbu používá písek nebo štěrk, leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. ČTK to dnes řekl dispečer Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Aleš Hubený. V kraji se mohou podle meteorologů tvořit náledí nebo zmrazky.

"Mrzne mezi třemi až čtyřmi stupni. V noci byl klid, silnice máme holé, suché, vymrzlé," řekl dispečer.

V kraji bude dnes podle meteorologů nejdřív zataženo až oblačno, v jižní části Vysočiny může ojediněle slabě sněžit. Přes den oblačnosti ubude, bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od minus tří do nuly.