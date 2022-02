V jihočeské Bechyni chtějí zachránit vzácný varhanní pozitiv z roku 1700

Bechyně (Táborsko) - Kulturní středisko v Bechyni na Táborsku chce zachránit barokní varhany z roku 1700 v kostele svatého Michaela. Varhanní pozitiv je potřeba opravit zhruba za 350.000 Kč. Středisko na to nemá peníze, tak vypsalo sbírku. Oprava by měla být hotová do roka. Kostel převzalo město loni od církve, pořádají se tam kulturní akce i svatby. ČTK to řekl ředitel kulturního střediska Štěpán Ondřich.

Fotogalerie

Varhanní pozitiv je z roku 1700. Postavil ho zřejmě příbramský varhanář Ondřej Tadeáš Kochstein. Zčásti se pozitiv restauroval v roce 1999. "Je to historicky velmi cenný nástroj, moc jich takových není. Barokní nepřenosný pozitiv bez pedálů, který jsme převzali ve stavu torza. To znamená v zaprášených krabicích, z toho čouhaly píšťaly," řekl ředitel.

Teď již nástroj opravuje restaurátor. Kulturní středisko ale nemá volné peníze na opravu, proto vypsalo sbírku. Zatím vybralo téměř 83.000 korun. Všechny dárce zapíše do sbírkové knihy, již uloží do varhanní skříně. Pět nejštědřejších uvede na pamětní desce u varhan, pojmenuje podle nich i píšťaly.

Nástroj má rozsah 45 tónů. "Prospektové píšťaly byly krásně zdobené (...) Skříň je mimořádně kvalitně a výtvarně pozoruhodně zpracovaná z modřínového dřeva. V původním stavu by patřil k našim nejvýznamnějším památkám svého druhu," napsal v červenci 1979 do posudku varhanář Vladimír Šlajch.

Raně barokní kostel sv. Michaela převzalo město loni v lednu od budějovického biskupství. Církev ho nabídla sama. Je to hřbitovní kostel, který se naposledy opravoval v polovině 90. let minulého století. Nelze tam sloužit mše. "Myslím si, že je to nevyčíslitelná hodnota. Když bude mít město kostel ve své správě, může na tom stavět cestovní ruch. Chceme tomu místu vrátit život, aby byl součástí kultury v Bechyni, aby nabízel pestrý program, ale také místo k tichému rozjímání," řekl Ondřich.

Město tam připravuje kulturně-společenský program. Zatím se tam pořádaly koncerty, akce mezinárodní hudební školy, autorská čtení i přednášky. Středisko ho nabízí i pro svatby a jiné společenské události. I díky tomu si na sebe kostel loni vydělal, pokryly se provozní náklady.

Pod bechyňské kulturní středisko spadají kulturní dům, knihovna, kino, městské muzeum, infocentrum, rodičovské centrum Hrošík, galerie a kostel sv. Michaela. Od města letos dostalo provozní příspěvek 7,9 milionu korun.