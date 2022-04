V jihlavském Mahlerově parku začala výstava o dějinách Ukrajiny od 20. století

Jihlava - V Jihlavě začala venkovní výstava o dějinách Ukrajiny od začátku minulého století. Okolnosti ustavení samostatného ukrajinského státu přibližuje na 20 panelech v parku Gustava Mahlera mezi ulicemi Benešova a Věžní. Budou tam do 29. dubna. Výstavu Dlouhá cesta k samostatnosti připravil Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), autorem je historik David Svoboda.

Jde o putovní výstavu, která byla poprvé minulý rok v Praze. "My jsme ji připravovali jako připomínku 30. výročí ukrajinské nezávislosti, to znamená k létu loňského roku, protože ukrajinská nezávislost byla vyhlášená v srpnu roku 1991," řekl dnes v Jihlavě ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra. Doplnil, že zvlášť od 24. února, kdy začala válka na Ukrajině, je o výstavu velký zájem. Vedle Jihlavy je teď i v Luhačovicích. "Některá města si vyžádala tisková data a tu výstavu si vyrobila a představují ji," uvedl. Jihlavskými spolupořadateli jsou město a Evropský dům Jihlava.

"My jsme rádi, že můžeme uvítat tuto putovní výstavu právě v těchto dnech, kdy ruský agresor napadl Ukrajinu," řekl náměstek jihlavské primátorky Martin Laštovička (KDU-ČSL). Podotkl, že naše země v minulém století několikrát zažila útok agresora, ale nebyla schopná se bránit. "Je to taková rána do národní duše a my si ji můžeme jedině napravit tím, že teď ze všech sil budeme Ukrajině pomáhat," řekl.

Autor podle Hazdry výstavu koncipoval i s ohledem na události, které začaly v roce 2013 na kyjevském Majdanu. "Tedy revoluční události, které nasměrovaly Ukrajinu směrem k Západu, navzdory přání sousedního Ruska," uvedl. Dokumenty a texty na výstavních panelech zachycují hlavní momenty ukrajinských dějin od přelomu 19. a 20. století. "Cesty k nezávislosti, která rozhodně není samozřejmá, která byla těžce vybojovávána v průběhu 20. století a o kterou se bojuje i nyní," řekl Hazdra. Podle něj je to boj i o svobodu a demokracii ve střední a západní Evropě.