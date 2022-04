V Jihlavě se fanoušci rozloučí se zimním stadionem zápasem sportovních legend

Jihlava - Jihlava se v sobotu 30. dubna rozloučí se starým zimním stadionem, hokejistům Dukly v něm skončí nájemní smlouva. Akce s názvem Grand Finále - Díky legendo nabídne fanouškům také exhibiční zápas slavných tváří Dukly, v němž se vedle hokejistů postaví na led například i judista a jihlavský rodák Lukáš Krpálek nebo fotbalisté Pavel Kuka a Jan Koller. Program dnes novinářům přiblížil jednatel HC Dukla Bedřich Ščerban. Stadion chce město zbourat a na jeho místě postavit víceúčelovou arénu.

Zadávací řízení na arénu s předpokládanou hodnotou okolo 1,3 miliardy korun zahájila Jihlava v únoru. Termín pro otevírání obálek s nabídkami posunula ke konci května. "Pevně věříme, že tam bude cena, která bude akceptovatelná," řekl náměstek primátorky Petr Ryška (ODS).

Demolice stadionu z poloviny 50. let minulého století by pak mohla začít v červenci nebo v srpnu. Termín pro podání nabídek se podle náměstka prodloužil proto, že město dostává poměrně hodně připomínek a dotazů od stavebních firem.

Vzhledem ke zdražování ve stavebnictví, i kvůli válce na Ukrajině, město zvažuje krizové scénáře projektu pro případ, že by nabídnuté ceny byly příliš vysoké. "V tuto chvíli zůstává prioritou postavit novou multifunkční arénu, není to jen pro Duklu," řekl Ryška.

Připomněl, že by se v nové hale měly konat různé sportovní a kulturní akce. Město má na stavbu slíbených 500 milionů korun od kraje a předpokládá, že by do 300 milionů mohla přidat Národní sportovní agentura. Životnost nynějšího stadionu podle náměstka statik neprodlouží.

Klub, který nyní v baráži usiluje o postup do hokejové extraligy, bude mít na vystěhování ze stadionu měsíc. Využívat dál bude sousední menší zimní halu, sídlit bude v blízkém domě kultury odborů. O zázemí pro zápasy vyjednává v Pelhřimově, Jindřichově Hradci a v Havlíčkově Brodu. "Takže se dá říci, že máme několik variant a můžeme to eventuálně rozprostřít, abychom co nejméně omezili místní kluby," řekl Ščerban.

V azylu by měla Dukla strávit dva roky. "Ty dva roky budou pro nás opravdu velmi tvrdé, málokdo si dokáže představit, co to je přestěhovat celý klub," podotkl.

Loučení s Horáckým zimním stadionem, který nyní nese název CZ Loko Aréna, začne 30. dubna zábavným programem pro veřejnost v sousedních Smetanových sadech. V aréně bude vedle zápasu legend Dukly krasobruslařská show, koncert kapely Divokej Bill nebo taneční afterparty. Podrobnosti jsou na webu.