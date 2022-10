V Jihlavě připomíná nově Gustava Mahlera velká malba na zdi ve Znojemské ulici

Jihlava - Hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera nově připomíná v Jihlavě velká malba na stěně ve Znojemské ulici. Vytvořil ji francouzský malíř a ilustrátor Vincent Chignier žijící v Česku, který se přihlásil do výzvy jihlavské radnice. Takzvaný mural art vytvořil na zdi dlouhé okolo 20 metrů, již z části dělí schodiště a která se na konci zatáčí. Při dnešní vernisáži díla hráli členové Filharmonie Gustava Mahlera.

Fotogalerie

Mahler v Jihlavě prožil dětství. Narodil se v roce 1860 v obci Kaliště u Humpolce a v Jihlavě žil do roku 1875. Zemřel 18. května 1911 ve Vídni. "Když budete listovat slovníky, tak tam bude napsáno, že to je rakouský skladatel a dirigent. Je to rakouský skladatel a dirigent, který se narodil do židovské rodiny v české vsi," řekla radní města Silvie Čermáková (Žijeme Jihlavou).

Příprava Mahlerovy zdi trvala dva roky. "I přes nepřízně různého druhu se nakonec povedla malba, která je jediná svého druhu široko daleko," uvedla radní.

"Snažil jsem se malovat podobným způsobem, jako skladatel skládá hudbu, jako když pracuje s jednotlivými notami," řekl Vincent Chignier ČTK k vrstvení obrazů na zdi. Namaloval je štětcem. Plocha byla hrubší, než si představoval, a práci mu ztížilo i počasí. Když šel jeden den na oběd, spustil se déšť a pak musel celou dopolední práci dělat znovu. "Barva samozřejmě ještě nebyla suchá, tak všechno teklo dolů," řekl výtvarník, který žije ve Šternberku na Moravě.

Vybrat návrh na vytvoření malby se městu podařilo až napodruhé, první výzva nebyla úspěšně dokončena. Podobu Zdi Gustava Mahlera navrhlo šest umělců. V hodnoticí komisi byli zástupci města i odborníci, kteří se zabývají uměním. Náklady na mural art byly podle radnice 85.000 korun.

Minulé dva roky, na které připadala kulatá Mahlerovská výročí, se měly konat Mahlerovy oslavy. Kvůli epidemii nemoci covid-19 z nich ale zbylo velmi málo. Předloni uplynulo 160 let od Mahlerova narození a loni 110 let od jeho úmrtí.