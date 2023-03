V Jihlavě postaví arénu firma GEMO za 1,9 miliardy korun, dala nejnižší nabídku

Jihlava - Horáckou multifunkční arénu (HMA) v Jihlavě postaví olomoucká firma GEMO, která podala ve výběrovém řízení nejnižší nabídku v hodnotě 1,909 miliardy korun bez DPH. O stavbu mělo zájem pět uchazečů, uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem schválila rada města ve čtvrtek. Novinářům to dnes řekl primátor Petr Ryška (ODS). Účastníci ještě mají 15 dní na odvolání. Pokud bude možné stavbu arény zahájit na přelomu června a července, měla by být dokončená do září 2025.

Hodnotící komise se naposled sešla tento týden v úterý. "Znovu jsme si zhodnotili to, jestli jsou splněna, co se týče té nejvýhodnější nabídky, všechna kritéria," řekl primátor. Po čtvrtečním rozhodnutí rady město poslalo výsledek výběrového řízení účastníkům. Pokud se neodvolají, mohla by být smlouva s firmou GEMO podepsaná do 23. března.

"Hlasování, které včera (ve čtvrtek) probíhalo na radě města, bylo jednomyslné. To znamená, že tento postup, který zde byl představen, má stoprocentní podporu současného vedení města," řekl Radek Popelka, náměstek primátora z hnutí ANO.

Podle nastavených lhůt by stavební práce podle Ryšky mohly začít v červnu nebo na přelomu června a července. Nejdřív se bude bourat starý stadion, na jehož místě aréna vznikne. Na demolici a novou výstavbu bude mít firma 26 měsíců.

Na arénu má město slíbené dotace za 800 milionů korun - půl miliardy od kraje a 300 milionů od Národní sportovní agentury (NSA). Zbývající náklady kryje úvěry a vlastními penězi. "Rádi bychom snížili ten podíl města, tak, jak už jsme několikrát deklarovali. Pevně věříme, že se nám ještě nějaké zdroje podaří získat," uvedl Ryška.

Mezi dalšími uchazeči o stavbu arény bylo sdružení firem Syner a Geosan Group s cenou 1,988 miliardy korun. Sdružení HMA - Metrostav DIZ, OHLA ŽS, Podzimek poslalo cenovou nabídku 2,083 miliardy Kč, BAK stavební společnost, a.s., nabídla jihlavskou arénu postavit za 2,199 miliardy korun a akciová společnost PKS stavby za 2,242 miliardy Kč. Jde o nabídky bez DPH.

Nabídky dostala radnice loni v červenci. Výběr se protáhl, protože částky byly vyšší, než Jihlava původně očekávala. Chybějící půl miliardy se město rozhodlo pokrýt dalším úvěrem a penězi, které mu zůstaly z loňského hospodaření.

GEMO je významná stavební firma, její obrat se pohybuje kolem čtyř až pěti miliard korun, zaměstnává stovky lidí, řekl David Beke (ODS), radní města a manažer výstavby HMA. Dodal, že velké stavby tato firma prováděla například v Praze a na severní Moravě. "Reference, které se nám podařilo získat, jsou veskrze pozitivní," uvedl.

Starý zimní stadion v Jihlavě je od loňska kvůli špatnému zastřešení zavřený, hokejová Dukla hraje zápasy v Pelhřimově a Jindřichově Hradci. Nová aréna nebude sloužit jen hokeji a dalším sportům, počítá se tam i s konáním kulturních a společenských akcí. Součástí stavby je také ubytování, stravovací provozy a podzemní parkoviště.