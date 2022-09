V Jihlavě podpořili Vystrčila v boji o Senát na dálku i Kubišová a Pithart

Koncertem s názvem Volíme slušnost, vyvrcholila volební kampaň kandidáta ODS Miloše Vystrčila (na snímku) před druhým kolem voleb do Senátu, 29. září 2022 Jihlava.

Koncertem s názvem Volíme slušnost, vyvrcholila volební kampaň kandidáta ODS Miloše Vystrčila (na snímku) před druhým kolem voleb do Senátu, 29. září 2022 Jihlava. ČTK/Pavlíček Luboš

Jihlava - V Jihlavě dnes podpořili Miloše Vystrčila (ODS) při obhajobě mandátu v Senátu regionální politici a na dálku také zpěvačka Marta Kubišová a někdejší premiér a předseda Senátu Petr Pithart. Dnešním koncertem nazvaným Volíme slušnost v jihlavských Smetanových sadech vrcholí kampaň Miloše Vystrčila před druhým kolem senátních voleb. Proti němu kandiduje Jana Nagyová z hnutí ANO, již dnes přijel do Jihlavy podpořit předseda hnutí Andrej Babiš.

Program na podporu Vystrčila začal tři hodiny po poledni, sledují ho stovky lidí. Podle organizátorů je přenášený také na obrazovku na náměstí v jihočeských Dačicích a na sociálních sítích. V Jihlavě se koná bez konfliktů.

Zdravici ze záznamu pronesla Marta Kubišová, vyzvala, aby lidé v pátek a v sobotu volili slušnost. "Skutečně, jestli tady někdo je noblesní a slušný, tak je to pan Miloš Vystrčil," řekla. Osobně nemohla přijet, protože je ještě v rekonvalescenci.

"Jedna paní kandiduje do Senátu a omylem řekla něco, co si jen myslela, že získá imunitu," řekl Pithart s narážkou na nedávné vyjádření Nagyové pro ČT, které pak označila za omyl. Miloše Vystrčila označil za rytíře. Také Pithart mluvil ze záznamu.

Babiš a jeho někdejší poradkyně Nagyová (dříve Mayerová) čelí společně obžalobě v případu kolem dotace na stavbu kongresového areálu Čapí hnízdo.

Vystrčil na začátku akce poděkoval všem, kteří se zapojili do této politické soutěže, kterou podle něj druhá strana nazývá bojem. Podle něj pak ale vznikají dvě strany, které jsou nesmiřitelné, což je něco, co nelze pěstovat. "A zvlášť když je doba těžká, tak je to zásadní, abychom se dokázali sjednotit a dokázali jsme nalézat řešení," řekl. Vyzval, aby lidé volili slušnost.

Druhé kolo senátních voleb začne v pátek, výsledky budou známé v sobotu. V senátním obvodu 52 Jihlava, jehož součástí jsou i některé obce Jihočeského kraje, kandidovalo původně šest lidí. Do druhého kola postoupil se ziskem 45,62 procenta hlasů Vystrčil, který je společným kandidátem ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Nagyová získala 30,56 procenta hlasů.