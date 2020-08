V Jezeřanech založil farmu a vyrábí oceňované sýry

Jezeřany-Maršovice (Brněnsko) - Tomáš Palán chtěl být vždycky zemědělec, ale rodiče viděli jeho budoucnost v počítačích. A tak až po maturitě se postupně dostal k tomu, co ho bavilo už dlouho. S manželkou Markétou, která až do nástupu na mateřskou dovolenou pracovala jako zdravotní sestra, před čtyřmi lety otevřeli v Jezeřanech-Maršovicích na Brněnsku sýrárnu, aby mohli oficiálně zpracovávat kozí mléko ze svojí farmy. Letos mají 100 koz a příští rok už jich má být 200, řekli v rozhovoru s ČTK.

"Začínali jsme s 30 kozami a prodávali přebytky, ale jednou zaťukala Státní veterinární správa a stáli jsme před rozhodnutím, zda do toho půjdeme naplno, nebo to budeme dělat jen pro sebe," řekl Palán. Právě on byl tím, kdo vždy vymýšlel, kam by šlo farmu rozvíjet. Před lety to dělal ještě společně se sestrou, která však zemřela. Manželům tak nyní na farmě pomáhají rodiče.

Jelikož manželé jsou místní, koupili starý dům, v němž podle požadavků veterinářů zařídili výrobnu a malý sklad sýrů. Loni na farmě za vesnicí postavili novou dojírnu, proto mohou bez obav stádo koz rozšiřovat. "Nechali jsme si letos kozičky, abychom stádo zvětšili," řekl Palán.

Aktuální denní dávka je při dojení 200 litrů, část mléka se přímo z farmy prodá a část se zpracovává na sýry a jogurty. "Nejvíce děláme zrající sýry, po nichž je stabilní poptávka. Minimálně musí ležet tři měsíce, ale máme i sýry parmezánového typu, které zrají půl roku. Kvůli tomu, že během pandemie náhle klesla poptávka, udělali jsme hodně zrajícího sýru do foroty," řekla Palánová. Vyrábí také čerstvé sýry s různými příchutěmi, které jsou oblíbené hlavně v létě k pečivu a do salátů, a také pařené sýry. "Ty jsou hodně oblíbené na grilování," poznamenala Palánová. Dělají také speciální cabra sýr, který se máčí v červeném víně.

Už třikrát získaly jejich výrobky ocenění Regionální potravina Jihomoravského kraje. "Hodně nám to pomáhá v propagaci, protože jsme se dostali na místa, kde jsme získali nové kontakty. Naše sýry jsou tak například v Salonu vín či v prodejně Olomouckých tvarůžků v brněnském centru. Jsou v dalších menších prodejnách v okolí, máme i vlastní prodejnu přímo vedle výrobny a také jezdíme po různých trzích, dožínkách a podobně," uvedla Palánová. Jelikož se kvůli covidu-19 tyto akce několik měsíců nekonaly, prodej se na několik měsíců propadl.

Doplňkově dělá i kravské sýry z mléka, které dováží z nedalekých Bulhar. Zhruba dva měsíce přes zimu kozy nedojí. "Ale máme teď i pět jalovic na maso a přemýšlím, že bychom si pořídili i dojnici," řekl Palán. Jelikož ho chov hospodářských zvířat baví a dává mu ekonomický smysl, chová i prasata, která prodává živá na zabijačku, loni začal s chovem svatomartinských hus. "Pro vlastní potřebu jsme také začali s kuřaty a najednou byl zájem takový, že jich máme 200 a všechna jsou zamluvená," řekl Palán.

Trápí ho však zásadní věc, a to, že na farmě platí nájem. "Klasicky se postavil za komunistů prasečák a pozemky jsou úzké nudle napříč. Ale tlačíme na to a už snad příští rok by to mohlo být naše a mohli bychom dělat další investice," řekl Palán. Zmínil také bolest menších farmářů, kteří by se chtěli rozvíjet. "I když začínající zemědělec dostane dotaci, je hrozně těžké se dostat k půdě," řekl. Sám hospodaří na 30 hektarech a díky Lesům ČR může kosit jejich louky, ze kterých má krmení a seno.