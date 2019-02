V Jetřichovicích na Děčínsku u potoka Jetřichovická Bělá ochranáři spolu s rybáři plnili 1. února 2019 jikrami lososa obecného plovoucí inkubační schránky. Rybí plůdky se z jiker vylíhnou během dvou až tří měsíců, poté budou vysazeny do řeky Kamenice, odkud odplují do moře. Tam se vytřou a vrátí se.

Jetřichovice (Děčínsko) - V Jetřichovicích na Děčínsku u potoka Jetřichovická Bělá dnes ochranáři spolu s rybáři plnili jikrami lososa obecného plovoucí inkubační schránky. Rybí plůdky se z jiker vylíhnou během dvou až tří měsíců, poté budou vysazeny do řeky Kamenice, odkud ryby odplují do moře, kde se vytřou a vrátí se. Novinářům to dnes řekl mluvčí parku Tomáš Salov.

Na navrácení lososů obecných do přítoků Labe čeští rybáři pracují od roku 1998. Po vzniku národního parku České Švýcarsko patří tato snaha k prioritám správy parku.

"Dnes máme trochu změnu oproti minulým letům. Nevypouštíme malé rybičky, ale do inkubačních schránek se vkládají jikry," řekl Salov.

Ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda již dříve uvedl, že k úkolům ochrany přírody patří nejen zachování a zlepšování podmínek pro druhy, které na území zůstaly, ale i aktivní navracení vyhubených druhů.

Každoroční jarní vypouštění plůdku, které park dělá ve spolupráci s Českým rybářským svazem od roku 2008, pravidelně doplňuje podzimní vypouštění takzvaných půlročků, tedy malých lososů o velikosti do deseti centimetrů.

Lososi se do přítoků Labe v Českosaském Švýcarsku každoročně vracejí v průměrných počtech desítek jedinců. "Cílem správy parku je tuto populaci posilovat do doby, než bude soběstačná a nebude již podporu ze strany člověka potřebovat," dodal Salov.