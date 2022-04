V jeskyni Výpustek zazněly skladby inspirované vodou a plynutím času

Křtiny (Blanensko ) - V jeskyni Výpustek v Moravském krasu dnes zazněly skladby inspirované vodou i plynutím času. Neobvyklé místo si pro svůj koncert vybral soubor Brno Contemporary Orchestra (BCO). Hudebníci na program zařadili kompozici slovenského skladatele Miroslava Tótha vzniklou na jejich objednávku, stejně jako skladby autorů z Litvy, Itálie a Česka. Hudbu doplnilo literární pásmo z textů básníka Radka Štěpánka.

Návštěvníci koncertu si mohli před jeho začátkem prohlédnout jeskynní systém Výpustek, který má oproti jiným jeskyním Moravského krasu odlišnou historii i atmosféru. Za druhé světové války tam nacisté vybudovali podzemní továrnu, později jeskyni využívala také československá armáda. Dříve utajovaný prostor je nyní zpřístupněný a příležitostně slouží také pro kulturní akce.

Soubor BCO vznikl v roce 2011 s cílem hrát současnou světovou hudbu v Česku a českou hudbu po celém světě. Každý rok nabízí abonentní řadu s tematickou dramaturgií a neotřelým výběrem míst, kde se koncerty konají. Desátá sezona BCO nese podtitul We are the World a poukazuje na zodpovědnost člověka za své okolí a zemi, kde žije. Do konceptu tak zapadá i dnešní koncert věnovaný vodě jako podmínce koloběhu života.

"Koncert je postaven na paralelním proudu textu a hudby. Nejedná se o zhudebňování, ani o jazykovou ilustraci. Obě složky, hudební i textová, jsou zcela svébytné, a přesto se v náhodných, i když promyšlených, atmosférách potkávají. Oslovili jsme básníka a rybáře Radka Štěpánka, aby pro nás napsal text o vodě a vzniklo Lidské pásmo potoků a řek," popsal v tiskové zprávě režisér Radim Nejedlý. Štěpánkovy texty přednesl Petr Kubes z Národního divadla Brno.

"Skladby byly vybrány tak, aby o něčem vypovídaly, ale aby se zbytečně 'nevykecávaly'," doplnil dramaturg Viktor Pantůček. Vztahují se k například k plynutí času či rytmu srdce.