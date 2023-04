V Jeseníkách se stále lyžuje, v provozu jsou na Ovčárně tři sjezdovky

Olomouc - Do Jeseníků mohou lyžaři i o tomto víkendu stále ještě vyrazit s lyžemi. V provozu jsou dnes v nejvýše položenému tuzemském lyžařském středisku na Ovčárně tři sjezdovky, sněhu je na tamních svazích stále dostatek. Zatímco v nížinách budou dnes teploty atakovat hranici 20 stupňů, v nejvyšších polohách hor se mohou lidé svézt ještě také na běžkách, řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby. V Jeseníkách dnes panuje jasné počasí.

"Stále se tady lyžuje, jedou tři vleky C, B a A. Pro běžkaře je souvislá stopa z Ovčárny na Praděd a na Švýcárnu. Na cestě leží ještě souvislá pokrývka sněhu, ve volném terénu se už vyskytují fleky," uvedl dispečer. Na horách nyní leží kolem 40 centimetrů sněhu.

Na Ovčárně se loni vleky zastavily v sobotu 30. dubna. Lyžovat by se zde dalo i déle, od ochranářů má však areál kvůli své poloze povolený provoz pouze do konce dubna, je to tím, že středisko leží v národní přírodní rezervaci v nadmořské výšce 1440 metrů. Pokud to podmínky a také zájem lyžařů dovolí, letošní sezonu by tak areál mohl ukončit až příští víkend. Ostatní střediska v Jeseníkách zastavily provoz letos v druhé polovině března, sezonu mnohé areály ukončily až o dva týdny dříve než obvykle.