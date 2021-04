V Jeseníkách platí 2. lavinový stupeň, za dva dny napadlo 40 cm sněhu

Běžkaři se připravují na vyjížďku po čerstvém sněhu ze sedla Skřítek v Jeseníkách na snímku z 14. dubna 2021. Do vyšších poloh Jeseníků se po posledním ochlazení vrátila zima se sněžením.

Běžkaři se připravují na vyjížďku po čerstvém sněhu ze sedla Skřítek v Jeseníkách na snímku z 14. dubna 2021. Do vyšších poloh Jeseníků se po posledním ochlazení vrátila zima se sněžením. ČTK/Peřina Luděk

Jeseník - Jesenická horská služba dnes po poledni vyhlásila druhý lavinový stupeň z pětibodové škály. Horští záchranáři ho zvedli po dnešním měření na základě množství sněhu, které pokrylo hory v tomto týdnu. Na Ovčárně leží 140 centimetrů sněhu, za poslední dva dny napadlo 40 centimetrů sněhu, řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Jiří Hejtmánek.

Situaci v lavinových katastrech byli horští záchranáři zjišťovat dnes dopoledne. "Co se týče lavinového nebezpečí, tak ode dneška platí druhý lavinový stupeň, a to až do odvolání. Důvodem je množství nového sněhu. V místě, kde jsme dnes byli měřit, bylo zhruba 80 centimetrů nového sněhu za poslední dva dny sněžení," uvedl Hejtmánek. Na horách jsou podle něj čtyři stupně pod nulou a stále sněží.

Návrat zimy a především dostatečné množství sněhu využila řada běžkařů k návratu do hor. Na běžecké trasy vyrážejí například ze Skřítku nebo z Červenohorského sedla, stopy si však prošlapují sami. Rolbaři však počítají na některých místech s úpravou stop v pátek. "Ještě nekončíme," vzkázali nadšencům ve své skupině na sociální sít. "Upraveny trasy nyní nejsou, ale běžkaři a skialpinisté se tady pohybují," doplnil Hejtmánek.

Příznivci zimních sportů mohou po otevření hranic okresů, které byly několik týdnů uzavřeny kvůli vládním koronavirovým opatřením, vyrazit bez větších problémů i z Ovčárny. Vydat se odtud mohou směrem na Praděd či Švýcárnu. Od pondělí je obnovena autobusová kyvadlová doprava z parkoviště Hvězda na Ovčárnu, vzkázali turistům na svých webových stránkách zástupci restaurace na vysílači Praděd. V souvislosti s návratem návštěvníků do hor tam otevřeli od 10:00 do 16:00 také výdejní okénko.