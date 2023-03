V Jeruzalémě protestují desítky tisíc lidí, Netanjahu reformu justice odloží

Jeruzalém - Před sídlem izraelského parlamentu v Jeruzalémě dnes protestují proti kontroverzní soudní reformě desítky tisíc lidí. Zablokované jsou všechny silnice, které ke Knesetu vedou, píše zpravodajský list Haarec. Kvůli obavám ze střetů mezi demonstranty a krajní pravicí byla posílena policejní přítomnost. Izraelská média informují, že protestní akce v Jeruzalémě se účastní asi 80.000 lidí a neustále přijíždějí další. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odloží reformu justice o několik týdnů, uvedla koaliční strana Židovská síla.

Podle listu The Times of Israel byli dosud v Jeruzalémě zadrženi tři demonstranti, kteří se podle všeho střetli s policisty, kteří mimo jiné použili vodní děla. Mnoho silnic poblíž budovy parlamentu zablokovala policie, křižovatku u mostu Chord Bridge, která je hlavním vstupem do města, zase blokují protestující, které se příslušníci bezpečnostních složek snažili rozehnat.

Tisíce demonstrantů protestují také před Ben Gurionovou univerzitou v Beerševě. Další lidé znovu vyšli s izraelskými vlajkami do ulic v Tel Avivu a Haifě, demonstrace se konají také v řadě dalších izraelských měst.

Od rána se čeká, že Netanjahu promluví k veřejnosti. Izraelská média s odkazem na informované zdroje napsala, že premiér by mohl oznámit pozastavení kontroverzní justiční reformy. Projev ale podle médií odložil kvůli tlaku dalších koaličních partnerů, kteří údajně pohrozili, že by v případě odstoupení od reformy nechali padnout vládu. Kvůli soudní reformě dnes odbory svolaly generální stávku, pozastaveny byly odlety z Ben Gurionova mezinárodního letiště, zavřela se nákupní centra a pobočky začaly zavírat i banky. Provoz pozastavily také dva hlavní izraelské přístavy, v Haifě a Ašdodu.

Podle agentury Reuters daly odbory pokyn připojit se ke stávce také izraelským velvyslanectvím po celém světě. Izraelské velvyslanectví v Praze na dotaz ČTK uvedlo, že se k protestní akci přidalo a že bude řešit pouze urgentní případy. Izraelský zastupitelský úřad v Bratislavě ČTK sdělil, že ambasáda pracuje ve standardním režimu.

V Jeruzalémě byla posílena policejní přítomnost kvůli obavám ze střetů mezi odpůrci reformy a krajní pravicí. Krajně pravicová skupina fotbalových fanoušků, která si říká La Familia, totiž oznámila, že bude na podporu justiční reformy demonstrovat v Jeruzalémě, nikoliv večer v Tel Avivu, jak bylo původně v plánu, píše list The Times of Israel.

Netanjahu na twitteru vyzval demonstranty z řad pravice a levice, aby se zdrželi násilí a chovali se zodpovědně. "Jsme bratři," dodal. Izraelský 12. televizní kanál uvedl, že někteří lidé z premiérova okolí Netanjahuovi radí, aby vyčkal, jak vysokou účast bude mít pravicový pochod zastánců reformy. Jak uvedl izraelský ministr a šéf krajně pravicové strany Náboženský sionismus Bezalel Smotrič, vláda nesmí podlehnout tlaku a reformu zrušit. Příznivce reformy vyzval, aby dorazili do Jeruzaléma. "Nesmíme zastavit reformu zaměřenou na nápravu soudního systému a izraelské demokracie. Nesmíme se poddat násilí, anarchii a divokým stávkám," uvedl.

Reforma soudnictví, která by koalici poskytla kontrolu nad jmenováním soudců nejvyššího soudu a umožnila vládě přehlasovat soudní rozhodnutí s prostou parlamentní většinou, vyvolává již několik týdnů masové protesty. Odpůrci návrhu tvrdí, že oslabí izraelskou demokracii. Zastánci reformy naopak tvrdí, že změny jsou nutné k omezení aktivistických soudců. Situace v zemi se vyostřila poté, co v neděli Netanjahu odvolal ministra obrany Joava Galanta, který v sobotu varoval, že snaha prosadit reformu za každou cenu může znamenat ohrožení bezpečnosti země.

Netanjahu odloží reformu justice o několik týdnů, uvedla koaliční strana

Netanjahu odloží kontroverzní plánovanou reformu justice o několik týdnů, oznámila koaliční strana Židovská síla. Věc se podle ní bude řešit až na dalším zasedání parlamentu po židovském svátku pesach.

Osmidenní svátek pesach letos začíná 5. dubna a příští schůze Knesetu je plánována na začátek května, uvedl list The Times of Israel. Šéf strany Židovská síla Itamar Ben-Gvir je považován za největšího stoupence reformy. Netanjahu se zatím nevyjádřil.

Židovská síla informovala, že ministr národní bezpečnosti Ben-Gvir souhlasil s odložením projednávání reformy, "což premiéru Benjaminu Netanjahuovi poskytne čas prosadit plán prostřednictvím vyjednávání", nejspíš s představiteli opozice. Výměnou za tento Ben-Gvirův krok Netanjahu podle Židovské síly souhlasil se vznikem civilní "národní gardy", o kterou ministr národní bezpečnosti usiloval kvůli posílení bezpečnosti. Její existence bude potvrzena na příštím jednání vlády a nová garda bude spadat právě pod ministerstvo řízené Ben-Gvirem.

Šéf krajně pravicové strany Židovská síla původně hrozil, že odejde z vlády v případě, že Netanjahu odloží prosazení reformy justice. Odchod strany by ohrozil existenci kabinetu.